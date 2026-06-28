"Juče smo eliminisali naoružane teroriste": Oglasio se Izrael o nastavku sukoba u Siriji

Izraelska vojska saopštila je da je eliminisala nekoliko terorista u "bezbjednosnoj zoni" na jugu Sirije. Izrael planira da na tom području zadrži svoje trupe na neodređeno vrijeme.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Izraelska vojska je objavila da je juče ubila "nekoliko naoružanih terorista" na području južne Sirije, koje je okupirala krajem 2024. godine.

"Juče su vojne snage eliminisale nekoliko naoružanih terorista u bezbjednosnoj zoni na jugu Sirije", stoji u objavi vojske, i dodaje se da će tamo "nastaviti" da djeluju "i eliminišu svaku prijetnju građanima Države Izrael" i njenim snagama.

Status "bezbjednosne zone"

Područje koje je okupirala u Siriji – tampon zonu koju nadzire UN i koja je razdvajala izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni – izraelska vojska naziva "bezbjednosnom zonom" nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. godine.

U četvrtak je ministar odbrane Izrael Kac rekao da Izrael namjerava da zadrži svoje trupe tamo "na neodređeno vrijeme", kao što to čini u Libanu i Gazi. Od dolaska na vlast novih islamističkih vlasti, Izrael je u više navrata izveo upade na sirijsku teritoriju, kao i bombardovanja, te je iznio svoju namjeru da na jugu zemlje uspostavi demilitarizovanu zonu.

Istorijski kontekst i pregovori

Za vrijeme Arapsko-izraelskog rata 1967. godine, Izrael je zauzeo veći dio Golanske visoravni i potom pripojio područja koja su došla pod njegovu kontrolu, što većina međunarodne zajednice nije priznala. Uprkos napetostima, dvije susjedne zemlje uspjele su da održe nekoliko rundi direktnih pregovora od kraja 2024. godine, čiji je cilj sklapanje bezbjednosnog sporazuma. Dogovorile su se o uspostavljanju mehanizma za razmjenu obavještajnih podataka.

(Mondo.rs)