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Izrael na samom dnu liste omiljenih zemalja u svijetu: Veliki pad globalne reputacije, gori i od Sjeverne Koreje

Izrael na samom dnu liste omiljenih zemalja u svijetu: Veliki pad globalne reputacije, gori i od Sjeverne Koreje

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
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Koje države imaju dobru reputaciju, a ko je najmanje omiljen?

Globalni indeks 2026: Izrael na dnu liste omiljenih zemalja svijeta Izvor: Shutterstock

Način na koji se neka zemlja doživljava u inostranstvu može uticati na sve, od turizma i ulaganja do diplomatije i tzv. meke moći.

Dok zemlje poput Švajcarske, Kanade i Japana uživaju vrlo pozitivnu globalnu reputaciju, druge se suočavaju sa znatno negativnijom percepcijom.

Prema grafikonu koje je objavio "Visual Capitalist", može se vidjeti 65 zemalja koje su rangirane prema njihovom prosječnom neto skoru percepcije, koji se dobija oduzimanjem negativnih od pozitivnih stavova.

Podaci potiču iz Indeksa percepcije demokratije za 2026. godinu, koji je obuhvatio više od 46.000 ispitanika u 85 zemalja.

Pozitivna slika zemalja sjevernog Atlantika

Švajcarska i Kanada predvode globalnu listu sa neto skorom percepcije od +36, a odmah iza njih su Japan (+34) i Švedska (+33).

Od 15 najbolje ocijenjenih zemalja, više od dve trećine nalazi se u Evropi. Zemlje članice Evropske unije u prosjeku imaju oko +26, ali taj prosjek značajno obaraju relativno niži rezultati Francuske (+11), koji dijeli sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Izvor: Visual Capitalist

Ovako izgleda lista zemalja sa "pozitivnom slikom u svijetu":

  • Švajcarska: +36
  • Kanada: +36
  • Japan: +34
  • Švedska: +33
  • Italija: +32
  • Norveška: +32
  • Španija: +31
  • Australija: +30
  • Danska: +30
  • Novi Zeland: +30
  • Finska: +30
  • Holandija: +29
  • Irska: +28
  • Portugal: +26
  • Austrija: +25
  • Grčka: +24
  • Belgija: +24
  • Singapur: +21
  • Južna Koreja: +21
  • Njemačka: +21

Povoljne ocjene Kanade i evropskih zemalja poput Švajcarske i Italije mogu da se objasne kombinacijom faktora, uključujući unutrašnju stabilnost, kvalitet života, diplomatski položaj i relativno otvorena društva.

Pozitivna percepcija prisutna je i kod drugih razvijenih zemalja van sjevernog Atlantika, uključujući Australiju i Novi Zeland (obje +30), kao i velike azijske ekonomije poput Singapura i Južne Koreje (obje +21).

Voz prolazi kroz švajcarske planine
Izvor: Shutterstock

Pad američke "meke moći"

Sjedinjene Američke Države izdvajaju se kao veliki izuzetak u ovom rangiranju. Uprkos tome što su najveća svjetska ekonomija i jedna od najuticajnijih zemalja, imaju neto skor percepcije od -16, što ih svrstava među pet najgore ocijenjenih država u istraživanju.

Iako je globalna percepcija SAD oduvijek bila složena, značajno se pogoršala tokom posljednje decenije. Za vrijeme dva mandata predsjednika Donalda Trampa istraživanja dosljedno pokazuju pad globalnog povjerenja i pozitivnog mišljenja o SAD.

Od 2026. godine, SAD se više ne nalaze u društvu zemalja poput Njemačke, Japana ili čak Ujedinjenog Kraljevstva. Umjesto toga, rangiraju se blizu država kao što su Iran (-17) i Irak (-13).

Kako se Srbija kotira?

Srbija se našla u društvu zemalja o kojima postoji pozitivna slika u svijetu, sa skorom od +4. To možda nije tako impresivno kao pozicija Švajcarske (+36) ili Finske (+20), ali je svakako dobar rezultat.

Sličan skor (+4) dobili su i UAE i Kenija, dok je Meksiko ocijenjen sa +2.

Najgore ocijenjene zemlje na svijetu

Sjedinjene Američke Države nisu jedine sa negativnim skorom percepcije. Indija (-2) i Pakistan (-9) takođe imaju više negativnih nego pozitivnih ocejna, kao i Nigerija (-3), Rusija (-11) i Saudijska Arabija (-1).

Indija
Izvor: Amit kg / Shutterstock.com

Na posljednjem mjestu se nalazi Izrael, sa neto skorom od -24. Ova država je posljednjih godina značajno izgubila na reputaciji zbog sukoba u Gazi, kao i u Libanu, Siriji i Iranu.

Zbog toga Izrael ima najniži neto skor percepcije u istraživanju, niži od svih drugih analiziranih zemalja, uključujući Avganistan i Sjevernu Koreju (obje -19), što ukazuje na značajnu promjenu globalnog javnog mnjenja u posljednjim godinama.

 (EUpravo zato/Visual Capitalist)

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