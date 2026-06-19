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Smirivanje tenzija na Bliskom istoku: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre

Smirivanje tenzija na Bliskom istoku: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Izrael i Hezbolah su dogovorili prekid vatre koji počinje danas u 16.00 časova po lokalnom vremenu, rekao je Rojtersu neimenovani visokorangirani američki zvaničnik.

Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre Izvor: Shutterstock

"Hezbolah i Izrael su postigli dogovor o prekidu vatre. Prema našem shvatanju, nakon razmjene vatre ranije tokom dana, Izrael i Hezbolah sada poštuju prekid vatre", izjavio je zvaničnik.

On je dodao da su u sklapanju dogovora posredovali pregovarači iz SAD i Katara, uz pomoć Irana.

Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, je jedna od odredaba memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana. 

(Srna)

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Izrael hezbolah

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