Smirivanje tenzija na Bliskom istoku: Izrael i Hezbolah dogovorili prekid vatre

Izrael i Hezbolah su dogovorili prekid vatre koji počinje danas u 16.00 časova po lokalnom vremenu, rekao je Rojtersu neimenovani visokorangirani američki zvaničnik.

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"Hezbolah i Izrael su postigli dogovor o prekidu vatre. Prema našem shvatanju, nakon razmjene vatre ranije tokom dana, Izrael i Hezbolah sada poštuju prekid vatre", izjavio je zvaničnik.

On je dodao da su u sklapanju dogovora posredovali pregovarači iz SAD i Katara, uz pomoć Irana.

Prekid vatre na svim frontovima na Bliskom istoku, uključujući Liban, je jedna od odredaba memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana.

(Srna)