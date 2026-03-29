Benjamin Netanjahu najavio nastavak ofanzive: Izrael sprema razorne napade na Hezbolah

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio proširenje ofanzive na jug Libana zbog Hezbolaha.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se javnosti i najavio je proširenje ofanzive na jug Libana zbog Hezbolaha tokom 30. dana rata na Bliskom istoku, javlja "Skaj Njuz". Plan je, kako je objasnio, da se "fundamentalno promijeni situacija u regionu na Bliskom istoku".

"Upravo sam izdao instrukcije da se proširi ofanziva na jug Libana. Mi smo odlučni da fundamentalno promijenimo situaciju na sjeveru naše države.

Dosad smo eliminisali više hiljada terorista Hezbolaha. Eliminisali smo im prijetnju od oko 150.000 raketa koje su trebale da budu iskorišćene za uništavanje gradova u Izraelu.

Hezbolah i dalje ima kapacitet za lansiranje projektila ka Izraelu. Odluku smo donijeli kako bismo pojačali bezbjednosnu situaciju na sjeveru Izraela", objasnio je Netanjahu.