"Mogli smo da zauzmemo Teheran za 72 sata": Afrička država prijeti ulaskom u rat na strani Izraela

Načelnik ugandske vojske Muhozi Kainerugaba izazvao je burne reakcije nakon što je javno poručio da bi Uganda mogla da se uključi u sukob na Bliskom istoku na strani Izraela.

Izvor: shutterstock/ameer massad/Melnikov Dmitriy/marina.rodrigues/Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Uganda će se pridružiti ratu protiv Irana na strani Izraela, upozorava načelnik ugandske vojske. On je u četvrtak kroz više objava pružio podršku Izraelu usred aktuelnog rata sa Iranom.

"Izrael ima pravo da postoji i napadi na njega moraju da prestanu", izjavio je načelnik Odbrambenih snaga Ugande, general Muhozi Kainerugaba, u nizu objava na platformi X, izražavajući svoju podršku Izraelu.

"Želimo da se rat na Bliskom istoku odmah završi. Svijet je umoran od njega. Na strani Izraela!", napisao je, dodajući da će svaki govor o uništenju ili porazu Izraela dovesti Ugandu u rat.

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba)March 25, 2026

U drugoj, kasnije obrisanoj objavi, tvrdio je da će se Narodna odbrambena vojska Ugande (UPDF) uključiti u rat "na strani Izraela" ukoliko se sukob uskoro ne okonča.

Kasnije je Kainerugaba u još jednoj objavi naveo da je ponudio pomoć ugandskih odbrambenih snaga i Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.

"Mogli smo da zauzmemo Teheran za 72 sata bez ikakvog bombardovanja", tvrdio je, dodajući: "ali naravno, oni nikada ne slušaju crnog čovjeka. Zašto bombardovati ljude koji vas podržavaju?"

Zbližavanje Ugande i Izraela

Prošlog mjeseca, Kainerugaba je najavio u objavi na platformi X da će Uganda uskoro izgraditi spomenik potpukovniku Jonatanu "Joniju" Netanjahuu na međunarodnom aerodromu Entebe.

Rekao je da će statua biti postavljena tačno na mjestu gdje je Netanjahu poginuo nakon otmice aviona kompanije Air France 1976. godine, kada je oteto oko 100 Jevreja.

We stand with Israel because we are Christians. Saved by the Holy Son of God...Jesus Christ the only One who can forgive sins. The Bible says 'Blessed are you Israel! Who is like you, a people saved by the Lord? He is your shield and helper and your glorious sword.' (Deuteronomy… — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba)March 26, 2026

Kainerugaba je naveo da je ovaj spomenik simbol odnosa između dve zemlje, iako nije bilo zvaničnog saopštenja vlade o njegovoj izgradnji.

Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu prisustvovao je 2016. godine komemoraciji na aerodromu Entebe, povodom četrdesete godišnjice operacije "Jonatan".

"Prije četrdeset godina, sleteli su usred noći u zemlju kojom je vladao brutalni diktator koji je pružao utočište teroristima. Danas smo sletjeli usred dana u prijateljsku zemlju kojom upravlja predsjednik koji se bori protiv terorizma", rekao je tada u svom obraćanju.