Iranski ministar privremeno skinut sa izraelske "liste za odstrel"

Iranski ministar privremeno skinut sa izraelske "liste za odstrel"

Autor Haris Krhalić
0

Vašington, na molbu Pakistana, uticao na Izrael da povuče potjernice za iranskim zvaničnicima.

Vašington zaustavio Izrael: Pakistan spriječio likvidaciju iranskih lidera

Izrael je privremeno uklonio iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija i predsjednika parlamenta Mohameda Bakera Kalibafa sa svoje liste za eliminaciju, nakon što je Pakistan uputio direktnu molbu Vašingtonu.

Prema saznanjima koja prenosi Reuters, pakistanski izvori su upozorili američku administraciju da bi ubistvo ovih zvaničnika značilo potpuni prekid svih kanala komunikacije, nakon čega je Vašington zatražio od Izraela da povuče planirane napade. Iako izvještaji sugerišu da je ovo uklanjanje s liste privremeno i oročeno na svega nekoliko dana, ono otvara prostor za ispitivanje potencijalnih mirovnih pregovora.

U jeku ovih dešavanja, Iran razmatra prijedlog od 15 tačaka koji je američki predsjednik Donald Tramp poslao upravo preko Pakistana kao posrednika. Ovaj plan podrazumijeva stroge uslove, uključujući obustavu obogaćivanja uranijuma i prekid finansiranja regionalnih saveznika, dok Vašington ističe da je Iran u poziciji u kojoj mu je dogovor prijeko potreban.

Dok Aragči potvrđuje da Teheran proučava pristigle tačke, zvanični Islamabad se, uz Egipat i Tursku, pozicionira kao ključno mjesto za eventualne buduće razgovore o okončanju rata, s obzirom na to da održava direktan kontakt i sa Teheranom i sa Vašingtonom.

