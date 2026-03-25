Rekordni pad popularnosti Donalda Trampa: Rat u Iranu i cijene goriva poljuljali Bijelu kuću

Popularnost Donalda Trampa pala na 36 odsto usljed rata u Iranu i rasta cijena goriva.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Najnovija anketa agencije Rojters/Ipsos pokazuje da je povjerenje Amerikanaca u predsjednika Donalda Trampa palo na najniži nivo od njegovog povratka na vlast. Glavni uzroci su nagli skok cijena goriva i široko nezadovoljstvo ratom koji je pokrenuo protiv Irana.

Četvorodnevno istraživanje, završeno ovog ponedjeljka (24. marta 2026.), otkriva da svega 36 odsto Amerikanaca odobrava Trampov rad, što je pad u odnosu na 40 odsto iz prethodne sedmice.

Ekonomija na udaru

Iako je Tramp kampanju 2024. godine gradio na obećanju o snažnoj ekonomiji, stvarnost na benzinskim pumpama okrenula je birače protiv njega. Od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli koordinisane napade na Iran, cijene benzina u Americi skočile su za oko dolar po galonu.

Samo 25 odsto ispitanika odobrava način na koji se Tramp nosi sa troškovima života.

Povjerenje u njegovo vođenje ekonomije palo je na 29 odsto, što je niži rejting od onog koji je imao njegov prethodnik Džo Bajden u svojim najgorim trenucima.

Rat u Iranu: Amerikanci strahuju za bezbjednost

Iako je Tramp preuzeo dužnost obećavajući kraj „glupim ratovima“, sukob na Bliskom istoku koji je odnio hiljade života i poremetio globalno snabdijevanje energijom mijenja percepciju javnosti.

Ključni podaci iz ankete:

61% Amerikanaca ne podržava napade na Iran (rast sa prošlonedjeljnih 59%).

46% ispitanika smatra da će ovaj rat dugoročno učiniti SAD manje bezbjednim.

Svega 35% građana podržava vojnu akciju.

Iako je podrška baze i dalje čvrsta, primjetan je rast nezadovoljstva među republikancima kada je riječ o standardu. Broj članova partije koji ne podržavaju Trampovo upravljanje troškovima života skočio je sa 27% na 34% za samo jednu sedmicu.

Dok Bijela kuća sugeriše da bi se sukob mogao uskoro smiriti, Iran demantuje pregovore, a izvještaji najavljuju slanje hiljada dodatnih američkih vojnika na Bliski istok.

(Rojters)