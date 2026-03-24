Trampu stigao misteriozan poklon od Irana: "Teheran je uradio nešto nevjerovatno" (Video)

Tramp otkrio da je dobio poklon od Irana koji ima ogromnu vrijednost i tiče se nafte i gasa.
Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je u obraćanju predstavnicima medija u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu da je dobio poseban poklon od Irana. Nije otkrio o čemu je tačno riječ osim da se tiče nafte, gasa i Ormuskog moreuza, javlja "Skaj Njuz".
Ranije je otkrio da je Iran pristao da nikada nema nuklearno oružje. Dodao je i da pregovori teku u dobrom smjeru, kao i da je rat završen što mu je posebno zasmetalo zbog izvještavanja pojedinih medija o ratu na Bliskom istoku, prije svega "New York Times".
"Iran želi da potpiše sporazum. Juče su uradili nešto nevjerovatno.
Dali su nam poklon koji je stigao danas. Riječ je o velikom poklonu koji je izuzetno vrijedan.
Neću vam reći kakav poklon je u pitanju, ali je značajan. To mi je reklo samo jedno - da razgovaramo sa pravim ljudima", otkrio je Tramp.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport)March 24, 2026
They gave us a big present worth a tremendous amount of money; it arrived today.
It was oil and gas related.
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.