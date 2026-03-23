"To je Trampov trik da obori cijenu nafte": Iran tvrdi da nisu počeli pregovori sa Amerikom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdi da nisu započeli nikakvi mirovni pregovori Sjedinjenih Država i Irana.

Američki predsjednik Donald Tramp je danas izjavio da su minulog vikenda održani pregovori sa Iranom zbog čega je danas nastupio privremeni prekid vatre, odnosno američka vojska neće napadati iransku energetsku infrastrukturu. Sjedinjene Države neće napadati iransku energetsku infrastrukturu, dok Iran tvrdi da nisu započeti nikakvi mirovni pregovori, prenosi "Skaj Njuz". Američku delegaciju su predvodili Trampov zet Džared Kušner i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

Međutim, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je izjavio za iranske državne medije da su održani bilo kakvi pregovori. Aragči tvrdi da je riječ o "manipulaciji" američkog predsjednika kako bi pala cijena nafte.

"Izjava američkog predsjednika je dio njegovih napora da se smanje cijene energenata i kupi vrijeme za vojne planove", rekao je on.

