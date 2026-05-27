logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gradski štab za vanredne situacije: Ograničena potrošnja vode u Banjaluci tokom sušnog perioda

Gradski štab za vanredne situacije: Ograničena potrošnja vode u Banjaluci tokom sušnog perioda

Autor Dušan Volaš
0

Gradski štab za vanredne situacije u Banjaluci jednoglasno je usvojio set preventivnih mjera tokom najtoplijih mjeseci i najavio formiranje Stručno-operativnog tima koji će rukovoditi, kako je navedeno, rješavanjem eventualnih izazova u vodosnabdijevanju.

Ograničena potrošnja vode u Banjaluci tokom sušnog perioda Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Na redovnoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije, razmatrano je stanje vodosnabdijevanja stanovništva na teritoriji grada Banjaluke.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, usvojen je set preventivnih mjera koje će se sprovoditi u narednom periodu, sve sa ciljem da se izbjegnu potencijalni izazovi tokom sušnog perioda.

Članovi Štaba su od predstavnika preduzeća "Vodovod" a.d. Bnajaluka informisani o trenutnom stanju vodosnabdijevanja, kao i o infrastrukturnim projektima na kojima se trenutno radi, sa posebnim akcentom na izgradnju i unapređenju vodovodne mreže prema potkozarskim selima, koja su u prošlosti predstavljala najveći izazov.

"Kao zaključak sa ove sjednice jednoglasno je usvojeno da se formira Stručno-operativni tim, koji će rukovoditi eventualnim izazovima u pogledu vodosnabdijevanja tokom sušnog perioda. Gradski štab za vanredne situacije jednoglasno je usvojio prijedlog da se donese Odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda", navedeno je.

Takođe je dogovoreno da se organizuje obilazak onih mjesnih zajednica koje su se u prethodnim godinama suočavale sa izazovima nestašice vode.

Takođe, upućen je jasan apel građanima i privrednim subjektima da vodu koriste racionalno i odgovorno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka voda vodovod

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ