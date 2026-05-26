Pionir ruske IT industrije izveo filmsko bjekstvo: Proglašen "ekstremistom", pa pobjegao iz Rusije

Aleksandar Galicki napustio Rusiju nakon što je njegov fond proglašen ekstremističkim. Oduzeta mu je imovina vrijedna 8 milijardi rubalja.

Izvor: Russian Blockchain Week 2022/youtube

Poznati ruski IT investitor Aleksandar Galicki napustio je Rusiju koristeći holandski pasoš ubrzo nakon sudske odluke kojom je njegov fond "Almaz Kepital Partners" proglašen za ekstremističko udruženje, izjavio je tužilac u Moskovskom gradskom sudu.

Prema riječima tužioca, Galicki je samo dva dana nakon izricanja presude prekršio izrečene mjere obezbjeđenja i preko Bjelorusije pobjegao iz zemlje.

Tverski sud u Moskvi je 23. marta zabranio rad ovog fonda nakon što je Generalno tužilaštvo dokazalo da je organizacija investirala u startap projekte koji su direktno učestvovali u finansiranju Oružanih snaga Ukrajine.

Ovo bjekstvo dolazi nakon što je nedavno Denis Bucajev prebegao iz Moskve u Vašington.

Država konfiskovala imovinu

Pored zabrane rada fonda, sud je od Galickog i sa njim povezanih lica trajno oduzeo imovinu u ukupnoj vrijednosti od oko 8 milijardi rubalja. Konfiskacija obuhvata luksuzne nekretnine, brojne zemljišne parcele u Moskvi i Podmoskovlju, kao i više od 7 milijardi rubalja koji su se nalazili na bankovnim računima optuženog investitora. Takođe, u vlasništvo države zvanično je prebačen i poznati servis za prodaju polovnih automobila Kar Prajs, koji je do sada bio u vlasništvu kompanije Selanikar.

Aleksandar Galicki je i tokom 2025. godine bio u centru velike pažnje javnosti zbog žestokog sudskog procesa oko podjele imovine sa bivšom suprugom Alijom Galickom.

Protiv nje je tada bio pokrenut krivični postupak zbog optužbi za iznudu nevjerovatnih 150 miliona dolara.

Nakon što joj je određen pritvor, Alija Galicka je izvršila samoubistvo u pritvorskoj jedinici u Podmoskovlju, što je dodatno šokiralo rusku javnost prije nego što je pokrenuta istraga o finansiranju ukrajinske vojske kroz fond njenog bivšeg muža.

