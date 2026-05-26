Samoubistvo u UKC-u RS: Pacijent skočio sa 5. sprata bolnice

Pacijent starije životne dobi izvršio je danas samoubistvo skokom sa petog sprata Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a navode da se pacijent nalazio u teškom zdravstvenom stanju i da je prethodno nekoliko puta operisan.

"Pacijent je bio hospitalizovan u jednokrevetnoj sobi, a dežurni ljekar ga je obišao tokom redovne vizite, dok je oko 30 minuta prije nemilog događaja obavljeno previjanje i uzorkovanje za laboratorijske nalaze", dodaje se u saopštenju.

Samoubistvo se dogodilo oko 11.30 časova.

Policijskoj upravi Banjaluka prijavljeno je da je pacijent skočio sa petog sprata zgrade UKC-a, te je u toku policijski uviđaj

Podsjećamo, ovo nije prvi put da pacijenti u ovoj ustanovi izvrše samoubistvo, a prije nekoliko godina iz UKC-a su rekli da će prozore podestiti da se otvaraju samo na "kip".

