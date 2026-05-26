Nastavak akcije "Sirijus": SIPA uhapsila još jednu osobu

Autor Haris Krhalić
0

Pripadnici SIPA-e su u okviru operativne akcije "Sirijus" na području Bihaća uhapsili ukupno devet osoba zbog sumnje u organizovano krijumčarenje migranata.

SIPA Izvor: SIPA

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) su u dvodnevnim aktivnostima u okviru operativne akcije "Sirijus" na području Bihaća uhapsili ukupno devet osoba zbog sumnje u organizovano krijumčarenje migranata.

Aktivnosti su započele u četvrtak, 21. maja, kada su policijski službenici SIPA-e izvršili pretrese na šest lokacija na području Bihaća.

Tokom ove faze operacije uhapšeno je osam osoba, među kojima su i tri državljanina Pakistana. Svi oni su privedeni zbog postojanja osnova sumnje da su se bavili organizovanim krijumčarenjem ilegalnih migranata kroz Bosnu i Hercegovinu.

U nastavku operacije, u petak, 22. maja, pripadnici SIPA-e su na području Bihaća locirali i uhapsili još jednu osobu zbog sumnje da je počinilo ista krivična djela.

Prilikom pretresa objekata koje koristi osumnjičeni, policijski službenici su pronašli i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku.

Sve navedene aktivnosti realizovane su po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva BiH, a sprovedene su u saradnji sa policijskim službenicima Granične policije Bosne i Hercegovine.

Sva uhapšeni sprovedeni su u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će se odlučivati o daljim zakonskim mjerama.

