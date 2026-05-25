Teške riječi u NSRS: Vukanović optužio pokojnog Kusturića, Mazalica i Stevandić mu uzvratili

Burna rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je protekla u znaku burnih verbalnih okršaja i teških optužbi. U centru posljednje rasprave našli su se lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

Povod za žestoku raspravu bilo je pitanje nerasvijetljenog napada na kuću Nebojše Vukanovića. On je optužio vlast za zataškavanje slučaja, ali je i direktno prstom upro u pokojnog Bobana Kusturića, tvrdeći da iza napada stoji upravo on i da mu je upućivao prijetnje.

„Mene zanima ko je organizovao napad na moju kuću, da li iza toga stoji pokojni Boban Kusturić što sam prijavio i MUP-u. On me je i zvao, vi govorite o mrtvima sve najbolje. Onaj koji mi je napao kuću, te stvari su nedopustive. Za godinu dana niste uradili ništa osim da to zataškate, išao sam i kod tužioca, on i ne zna gdje je predmet. Išao sam i kod načelnika MUP-a i pitao zašto je sklonio poštene ljude sa predmeta koji su radili i došli na trag. Što niste blokirali grad, ili sam ja laka meta pa ko god naiđe udari. Takve stvari su neoprostive i do njih dovodi mržnja koju iskazuje predsjedavajući koji ju je iskazao i danas“, rekao je Nebojša Vukanović.

Nakon toga odgovorio mu je Srđan Mazalica, optuzivši ga da laže.

„Gospodine Vukanoviću više puta sam vam govorio da ne pričate o ljudima koji nisu ovdje i nemaju mogućnost da vam odgovore na laži za koje ste kažnjeni više puta. Vi ste sada iznijeli gnusne laži o čovjeku koji više nije među nama. Ja bih volio da mogu nazvati Bobana Kusturića i dobiti informaciju od njega da vas demantuje, ali nažalost to ne mogu da uradim. Srce mi se cijepa što moram u ime čovjeka koji nije tu da takve stvari nije nikad radio i da je to human čovjek. Vi ste našli njega da optužujete da je on organizovao neki napad na vas“, poručio je Mazalica, nakon čega se ponovo obratio Vukanović.

„Ja sam taj slučaj, što vi govorite, da vama neko napadne kuću i da ima takve posljedice vidjeli biste kako bi se osjećali. Ja sam rekao da policija treba da rasvijetli slučaj, a ja sam sve informacije koje sam imao dao policiji. Lično me je zvao, pokoj mu duši, na telefon, prijetio i psovao majku 20 dana nakon sahrane. To je neoprostivo“, dodao je Vukanović.

Nakon toga Vukanoviću se obratio i predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

„Kad mrtve ljude targetirate svojim lažima onda ne može“, započeo je Stevandić nakon čega je Vukanović nešto dobacio, a Stevandić mu je uzvratio sa „prekini“.

„Naravno da ću ti govoriti da prekineš i izbaciću te napolje ako ne prekineš. Boban Kusturić je podigao ruku na sebe, između ostalog jer je imao tešku neizlječivu bolest. Jedino zbog čega je patio je zbog takvih kao što si ti koji su njegov život, kćerku i roditelje opteretili lažima. Dabogda se rasvijetlili napadi na vas i dabogda zaglavili robije svi koji su to uradili. Ja mislim da samo budala može protiv vas nešto da uradi i treba da idu u zatvor, ali vi nemate pravo da iživljivate na mrtvim ljudima. 50 presuda imaš da lažeš, uživaš u tome i na tome zarađuješ pare“, zaključio je Stevandić.