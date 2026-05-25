Tajne pregrade u autobusima: Vozači uhapšeni zbog šverca robe iz Srbije u BiH

Četiri vozača autobusa iz Novog Pazara i jedna osoba iz Beograda uhapšeni su zbog sumnje da su krijumčarili tekstilnu i akciznu robu na redovnoj autobuskoj liniji Novi Pazar - Sarajevo.

D.C, I.K, M.B. i E.K. iz Novog Pazara su osumnjičeni da su tokom 2022. i 2023. godine skrivali tekstilnu i akciznu robu u posebno izrađenim pregradama autobusa kojima su upravljali, a zatim je prevozili preko granice Srbije i BiH, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Osumnjičeni E.R. iz Beograda im je pomagao tako što je krijumčarenu robu preuzimao u BiH od ovih osoba i krio je u svojim putničkim automobilima.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela krijumčarenje i krijumčarenje u pomaganju i sprovedeni su u nadležno tužilaštvo u Kraljevu.