logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajne pregrade u autobusima: Vozači uhapšeni zbog šverca robe iz Srbije u BiH

Tajne pregrade u autobusima: Vozači uhapšeni zbog šverca robe iz Srbije u BiH

Autor Dušan Volaš
0

Četiri vozača autobusa iz Novog Pazara i jedna osoba iz Beograda uhapšeni su zbog sumnje da su krijumčarili tekstilnu i akciznu robu na redovnoj autobuskoj liniji Novi Pazar - Sarajevo.

Vozači autobusa iz Novog Pazara uhapšeni zbog krijumčarenja robe u BiH Izvor: Shutterstock

D.C, I.K, M.B. i E.K. iz Novog Pazara su osumnjičeni da su tokom 2022. i 2023. godine skrivali tekstilnu i akciznu robu u posebno izrađenim pregradama autobusa kojima su upravljali, a zatim je prevozili preko granice Srbije i BiH, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Osumnjičeni E.R. iz Beograda im je pomagao tako što je krijumčarenu robu preuzimao u BiH od ovih osoba i krio je u svojim putničkim automobilima.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela krijumčarenje i krijumčarenje u pomaganju i sprovedeni su u nadležno tužilaštvo u Kraljevu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

šverc hapšenje Srbija BiH autobus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ