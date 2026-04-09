Stara skoro 200 godina: Putnik na aerodromu "Nikola Tesla" pokušao da prošvercuje dva violončela

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Na Aerodromu 'Nikola Tesla' spriječeno je unošenje dva neprijavljena violončela, procijeneno je da su stari između 150-200 godina.

Putnik na aerodromu "Nikola Tesla" pokušao da prošvercuje dva violončela

Carinski službenici su 8. aprila 2026. godine na Aerodromu "Nikola Tesla", u saradnji sa policijom, spriječili jednog putnika da bez prijavljivanja unese u zemlju dva violončela, za koja se sumnja da su stara oko 150 i više od 200 godina.

Instrumenti pronađeni u kontrolnom prolazu

Putnik je zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, a sa sobom je nosio veliku kutiju u kojoj su prilikom kontrole pronađeni muzički instrumenti. Prema oznakama na njima, jedno violončelo izrađeno je 1815. godine u Milanu, u radionici "Giacomo Rivolta", dok je drugo iz 1878. godine, napravljeno u radionici "Ludwig Neuner" u Berlinu.

Neprijavljena violončela zadržana su do okončanja sudskog postupka, a stručna ekspertiza utvrdiće njihovu autentičnost, starost i vrednost.

