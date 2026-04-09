Stara skoro 200 godina: Putnik na aerodromu "Nikola Tesla" pokušao da prošvercuje dva violončela

Na Aerodromu 'Nikola Tesla' spriječeno je unošenje dva neprijavljena violončela, procijeneno je da su stari između 150-200 godina.

Izvor: Carina Srbije

Carinski službenici su 8. aprila 2026. godine na Aerodromu "Nikola Tesla", u saradnji sa policijom, spriječili jednog putnika da bez prijavljivanja unese u zemlju dva violončela, za koja se sumnja da su stara oko 150 i više od 200 godina.

Instrumenti pronađeni u kontrolnom prolazu

Putnik je zaustavljen u zelenom kontrolnom prolazu, a sa sobom je nosio veliku kutiju u kojoj su prilikom kontrole pronađeni muzički instrumenti. Prema oznakama na njima, jedno violončelo izrađeno je 1815. godine u Milanu, u radionici "Giacomo Rivolta", dok je drugo iz 1878. godine, napravljeno u radionici "Ludwig Neuner" u Berlinu.

Neprijavljena violončela zadržana su do okončanja sudskog postupka, a stručna ekspertiza utvrdiće njihovu autentičnost, starost i vrednost.

