Policijska akcija "Pelikan": Uhapšeno osam osoba u Zvorniku i Bijeljini, u toku pretresi

Na području Zvornika i Bijeljine u toku je realizacija operativne akcije "Pelikan", u kojoj je do sada uhapšeno osam osoba osumnjičenih za trgovinu narkoticima i ilegalnim oružjem, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Akciju realizuju policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa kolegama iz Policijske uprave Zvornik, a operativne aktivnosti na terenu i dalje traju.

Sve mjere sprovode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.