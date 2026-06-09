Završena akcija MUP-a TK i RS: Uhapšeno 13 osoba i zaplijenjen arsenal oružja

Na području nekoliko opština u Tuzlanskom kantonu i Republici Srpskoj uhapšeno je 13 lica i zaplijenjena veća količina naoružanja i municije.

Izvor: MUP TK

Na području Kalesije, Živinica, Sapne, Osmaka, Bratunca i Šekovića uhapšeno je 13 lica, te zaplijenjena veća količina oružja i municije, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Uhapšeno je pet lica iz Kalesije, četiri iz Živinica, te po jedno iz Sapne, Osmaka, Bratunca i Šekovića, dok se lice iz Kalesije koje je obuhavaćeno istragom u ovom predmetu od ranije nalazi u pritvoru.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su u saradnji sa policijskim službenicima nadležnih uprava izvršili pretres na 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om Srpske na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Tom prilikom je pronađena određena količina vatrenog oružja - automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, te veća količina municije različitih kalibara, dijelovi oružja, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava.

Pretresi su izvršeni pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Opštinskog suda u Kalesiji.