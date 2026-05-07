Epilog akcije u Živinicama: Uhapšen predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić

Nail Jusić, predsjedavajući GV Živinice, uhapšen je zbog sumnje u zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem.

Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i uz naredbu Opštinskog suda u Živinicama, istražitelji MUP-a TK proveli su danas opsežnu akciju u kojoj je slobode lišen Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije izvršili su pretrese na više lokacija koje koristi osumnjičeni. Pretreseni su Jusićeva porodična kuća, vikendica i pomoćni objekti, kao i službene prostorije u Gradskom vijeću Živinice.

Takođe, pretresene su i kancelarije u Domu zdravlja Živinice, gdje Jusić obavlja funkciju pomoćnika direktora za sestrinstvo, kao i dva automobila. Tokom akcije izuzeti su predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom izvršenja krivičnih djela.

Zloupotreba položaja i trgovina uticajem

Jusić se sumnjiči za dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Tri radnje za koje se u dosadašnjem toku istrage sumnjiči Jusić se odnose na određene nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen objekat bez prava korištenja.

Nakon kriminalističke obrade u MUP-u TK, osumnjičeni će biti predat u nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac će ispitati Jusića, nakon čega će biti donesena odluka o prijedlogu za pritvor ili druge mjere obezbjeđenja.

Iz Tužilaštva TK navode da se istraga u ovom predmetu nastavlja u cilju potpunog dokumentovanja nezakonitih radnji.