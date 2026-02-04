logo
Akcija FUP-a u Živinicama: Zaplijenjeno 15 kilograma droge, nalazila se u vozilu osobe koja je već u pritvoru

Autor Haris Krhalić
Droga se nalazila u automobilu osobe kojoj je ranije određen pritvor zbog 1 kg droge amfetamin koja je pronađena kod njega.

droga fup Izvor: Federalna uprava policije

Policijski službenici Federalne uprave policije, u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, danas su na području Živinica zaplijenili veću količinu materija koje asociraju na opojne droge amfetamin i heroin. Riječ je o količini od skoro 15 kilograma.

Kako su saopštili iz FUP-a, akcija je provedena danas pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te po Naredbi Općinskog suda u Živinicama, a tom prilikom izvršen je pretres vozila u vlasništvu S.D. (1986.).

Izvor: Federalna uprava policije

"Prilikom provođenja radnje pretresa vozila, pronađeno je i oduzeto oko 10 kg NN materije bijele boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin i oko 5 kg NN materije smeđe boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin", navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, ova akcija je nastavak prethodne u kojoj je isto lice lišeno slobode kada je kod njega pronađen 1 kg droge amfetamin, te je istom određen i jednomjesečni pritvor.

Tagovi

FUP Živinice droga

