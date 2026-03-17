FUP uhapsio muškarca na području ZDK: Na društvenim mrežama govorio da će "ubijati kršćane"

Muškarac iz Zeničko-dobojskog kantona na tiktoku je javno iznosio prijetnje nasiljem.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv terorizma, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, identifikovali su lice koje je putem društvene mreže TikTok, tokom prenosa uživo, javno iznosilo prijetnje nasiljem, izgovarajući riječi: "Ubijaću kršćane…".

Postupajući po naredbama Suda, policijski službenici su izvršili pretres kuće na području Zeničko-dobojskog kantona koju koristi navedeno lice.

"Pronađeni su i izuzeti predmeti koji će biti predmet dalje kriminalističke obrade", navodi se u saopštenju FUP-a.

Nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada, a policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine s ciljem dokumentovanja krivičnog djela i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog slučaja.

"Federalna uprava policije nastavlja odlučno djelovati na otkrivanju i procesuiranju svih oblika prijetnji, govora mržnje i nasilnog ekstremizma, posebno onih koji se šire putem društvenih mreža", dodaje se u saopštenju.