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Registrovan zemljotres kod Prijedora: Potres se osetio i u Hrvatskoj

Registrovan zemljotres kod Prijedora: Potres se osetio i u Hrvatskoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Zemljotres magnitude 2.9 registrovan je kod Prijedora, jutros u 05:01. Osjetio se i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba.

Zemljotres kod Prijedora Izvor: Shutterstock

Zemljotres magnitude 2.9 po Rihteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres je evidentiran u 05:01 časova, 37 kilometara severno od Prijedora.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osetio i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba.

(Nezavisne/MONDO)

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