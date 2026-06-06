Registrovan zemljotres kod Prijedora: Potres se osetio i u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 2.9 registrovan je kod Prijedora, jutros u 05:01. Osjetio se i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba.

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Zemljotres magnitude 2.9 po Rihteru registrovan je rano jutros kod Prijedora, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres je evidentiran u 05:01 časova, 37 kilometara severno od Prijedora.

Potres je bio na dubini od 10 kilometara. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres se osetio i u Hrvatskoj, 74 kilometra od Zagreba.

(Nezavisne/MONDO)