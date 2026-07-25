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Uhvaćen u prepisivanju na popravnom, pa zaprijetio profesoru da će mu "stući glavu": Potvrđena optužnica u Livnu 1

Uhvaćen u prepisivanju na popravnom, pa zaprijetio profesoru da će mu "stući glavu": Potvrđena optužnica u Livnu

Autor Haris Krhalić
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Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu protiv A.L. (19) koji je na popravnom ispitu prijetio profesoru jer mu je oduzeo test zbog prepisivanja.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Opštinski sud u Livnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 protiv devetnaestogodišnjeg A.L. (rođen 2007. godine) zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Optužnica ga tereti da je uputio ozbiljne prijetnje profesoru srednje škole nakon što je uhvaćen u prepisivanju.

Incident se dogodio 9. juna ove godine oko 12.30 časova u kabinetu za računovodstvo Srednje tehničke škole u opštini Tomislavgrad. Prema navodima iz optužnice, optuženi A.L. je polagao popravni ispit iz predmeta Računovodstvo. Prilikom rješavanja pismenog zadatka, on je koristio mobilni telefon za prepisivanje, što je primijetio profesor J.Z.

Profesor mu je oduzeo pismeni rad i više puta zatražio da napusti kabinet. Optuženi mladić to nije želio odmah da učini, a prilikom izlaska iz učionice ugrozio je sigurnost profesora uputivši mu ozbiljnu prijetnju po život.

Kako se navodi, A.L. se obratio profesoru jezivim riječima: „Stući ću ti glavu“, što je kod oštećenog izazvalo opravdan strah i uznemirenost.

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Tagovi

Livno optužnica

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Komentari 1

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zole

A šta je profesor umislio da je njegov predmet tol'ko bitan da obori učenika i na popravnom

Čitaoci reporteri

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Hvala što ste poslali vijest.

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