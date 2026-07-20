Koristili Skaj i Anom za trgovinu drogom: Potvrđena optužnica protiv šest osoba

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv šest lica koja ih tereti za organizovani kriminal povezan sa međunarodnim prometom droge, kao i više drugih krivičnih djela, a koristila su kriptovane aplikacije Skaj i Anom.

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Većina optuženih je sa područja Bijeljine i okoline i koristili su kriptovane aplikacije sa identifikovanim korisničkim imenima, a djelovali su u vezi sa pripadnicima drugih grupa ili njima poznatim licima na području Srbije, Holandije, Španije i drugih država, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi su da su planirali, pripremali i vršili promet droge, bavili se međunarodnom prodajom i prenosom narkotika, nuđenjem na prodaju, kupovinom i prevozom droge radi prodaje, kao i posredovali u međunardnoj prodaji i kupovini većih količina kokaina i marihuane.

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Mila Rosića, Željka Radovanovića, Igora Vilotića, Gorana Radića, Samira Alagića i Mila Ilića, svi ranije osuđivani.

U odnosu na Sašu Kovačevića, Duška Bojića, Anđelka Đokića i Jovana Savića, Sud BiH je predmet ustupio nadležnim entitetskim tužilaštvima i sudovima jer se radi o krivičnim djelima definisanim u Krivičnom zakonu Republike Srpske.

(Srna)