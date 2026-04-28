logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo BiH proširuje istrage: U predmetima „Skaj“ i „Anom“ 105 optuženih

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je zaključno sa 31. martom optužnice u 20 predmeta u vezi sa kriptovanim aplikacijama "Skaj" i "Anom" kojima je obuhvaćeno 105 osoba, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Riječ je o predmetima za period 2021-2026. godine.

Dodaju da su na veb-stranici Tužilaštva BiH ažurirani podaci o optužnicama iz ovih predmeta zaključno sa 31. martom.

U saopštenju je navedeno da su osvježeni podaci o ukupnom broju podignutih i potvrđenih optužnica, pravosnažnih presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice i presuda u redovnom sudskom postupku, broju osumnjičenih i optuženih obuhvaćenih predmetima koji su bili zaposleni u policiji i agencijama za sprovođenje zakona.

"Dopunjeni su podaci o realizovanim policijskim akcijama, pljenidbama, kao i drugi bitni podaci. Nakon zaprimljenih materijala, u prošloj i ovoj godini formirano je 35 novih predmeta - 12 u 2025. i 23 u 2026. godini. U tekućoj godini, očekuju se tužilačke odluke u ranije pokrenutim istragama", ističu iz Tužilaštva.

Ovu podstranicu razvilo je Tužilaštvo BiH s namjerom da medijima, građanima, akademskoj i stručnoj javnosti na jednom mjestu – svom veb-sajtu omogući što kvalitetniji i potpuniji obim informacija o radu na predmetima sa dokazima iz kriptovanih aplikacija "Skaj" i "Anom".

Sadržaj podstranice, koji je posjetiocima sajta dostupan od maja 2024. godine, ažurira se periodično. 

(Srna)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ