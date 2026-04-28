Tužilaštvo BiH proširuje istrage: U predmetima „Skaj“ i „Anom“ 105 optuženih

Tužilaštvo BiH podiglo je zaključno sa 31. martom optužnice u 20 predmeta u vezi sa kriptovanim aplikacijama "Skaj" i "Anom" kojima je obuhvaćeno 105 osoba, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Riječ je o predmetima za period 2021-2026. godine.

Dodaju da su na veb-stranici Tužilaštva BiH ažurirani podaci o optužnicama iz ovih predmeta zaključno sa 31. martom.

U saopštenju je navedeno da su osvježeni podaci o ukupnom broju podignutih i potvrđenih optužnica, pravosnažnih presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice i presuda u redovnom sudskom postupku, broju osumnjičenih i optuženih obuhvaćenih predmetima koji su bili zaposleni u policiji i agencijama za sprovođenje zakona.

"Dopunjeni su podaci o realizovanim policijskim akcijama, pljenidbama, kao i drugi bitni podaci. Nakon zaprimljenih materijala, u prošloj i ovoj godini formirano je 35 novih predmeta - 12 u 2025. i 23 u 2026. godini. U tekućoj godini, očekuju se tužilačke odluke u ranije pokrenutim istragama", ističu iz Tužilaštva.

Ovu podstranicu razvilo je Tužilaštvo BiH s namjerom da medijima, građanima, akademskoj i stručnoj javnosti na jednom mjestu – svom veb-sajtu omogući što kvalitetniji i potpuniji obim informacija o radu na predmetima sa dokazima iz kriptovanih aplikacija "Skaj" i "Anom".

Sadržaj podstranice, koji je posjetiocima sajta dostupan od maja 2024. godine, ažurira se periodično.

(Srna)