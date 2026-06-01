Stigao odgovor iz Grada vezano za parking u Banjaluci: "Pripremićemo novu odluku"

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS proglasilo je odluku o parkingu u Banjaluci nezakonitom i naložilo njeno poništenje. Iz Gradske uprave poručuju da se radi o političkoj odluci i da će pripremiti novu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS zatražilo je od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da u roku od 30 dana stavi van snage Odluku o parkinzima, nakon što je utvrđeno da je donesena suprotno zakonskim procedurama i bez saglasnosti Skupštine grada.

Ubrzo je stigao i odgovor iz Grada Uprave iz koje tvrde da Grad još nije zaprimio zvanični akt, ali da će po njegovom prijemu biti postupljeno i važeća odluka biti prilagođena kako bi Banjaluka ostvarila pravo na naplatu parkinga – kao i sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

"Da je riječ isključivo o političkoj odluci govori i činjenica da Grad Banja Luka još nije dobio tu odluku, dok su pojedini odbornici i prije današnjeg Kolegijuma Skupštine raspolagali svim informacijama, koje su zatim komentarisali i koristili za kreiranje političke priče", poručila je gradski menadžer Mirna Savić – Banjac.

Ona je istakla da je stav Grada jasan – postoji i obaveza i odgovornost da se uredi parking kao komunalna djelatnost.

"S druge strane, sve druge opštine i gradovi u Republici Srpskoj imaju pravo da uređuju i naplaćuju parking", rekla je Savić – Banjac.

Dodala je da Grad ima i obavezu da obezbijedi prihode neophodne za funkcionisanje.

"Ne znam zašto se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave nije oglasilo tokom perioda kada mjesecima nije bilo zasjedanja Skupštine Grada, ali sada jeste. Mi uvijek poštujemo zakone, pažljivo ćemo proučiti odluku kada je dobijemo i odmah pripremiti novu, usklađenu sa svim naloženim izmjenama i parking će se i tada nastaviti da naplaćuje", navela je Savić – Banjac.

Kako je istakla, Grad je opredijeljen da poštuje zakon, kao i do sada – ali i da se bori za prava koja imaju i sve druge lokalne zajednice.

"Zalažemo se za poštovanje zakona i to svakodnevno dokazujemo, ali isto tako smatramo da Banja Luka mora imati ista prava kao i drugi gradovi i opštine i da moramo štititi prihode koji pripadaju gradu", rekla je Savić – Banjac i dodala:

"Naša obaveza prema građanima Banjaluke jeste da obezbijedimo i uređen sistem parkiranja i stabilne prihode za grad."