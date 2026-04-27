Javna garaža na četiri nivoa i 420 novih parking mjesta: Projekat kod Gradskog stadiona sutra pred odbornicima

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac je izjavila da se intenzivno radi na pripremi projekta izgradnje savremene javne garaže u Platonovoj ulici, koja bi sa 420 novih parking mjesta trebala značajno rasteretiti saobraćaj u jednoj od najfrekventnijih zona grada.

Javna garaža u Platonovoj ulici donosi novih 420 parking mjesta Izvor: Shutterstock

Ona je potvrdila je da će se ovaj projekat naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Skupštine Grada, ističući da je pitanje parkiranja ključni alat za upravljanje kvalitetom urbanog života.

"Nova javna garaža bila bi smještena na lokaciji postojećeg parkinga između Okružnog javnog tužilaštva, Alternativne televizije i stadiona FK Borac. Prema idejnom rješenju, planiran je objekat spratnosti P+3, koji je u potpunosti usklađen sa regulacionim planom 'Centar Aleja'", pojasnila je Savić-Banjac.

Projekat podrazumijeva modernu montažnu čeličnu konstrukciju i takozvani "split-level" sistem sa međunivoima, čime se postiže optimalno korištenje prostora. Osim same funkcionalnosti za automobile, garaža je osmišljena kao multifunkcionalni objekat prilagođen savremenim potrebama.

"Garaža bi bila opremljena punjačima za električna vozila, prostorom za bicikle i trotinete, kao i dodatnim sadržajima poput bankomata i paketomata. Naš cilj je da objekat dobije savremen izgled koji neće narušiti trenutnu arhitektonsku strukturu", istakla je Savić-Banjac.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

