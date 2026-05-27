Islamski vjernici slave Kurban-bajram, centralna svečanost u Sarajevu

Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović jutros je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu predvodio centralnu svečanost povodom Kurban-bajrama.

Čestitajući Kurban-bajram, Kavazović je muslimanskim vjernicima poželio da bajramske dane provedu u miru sa svojima najbližima, te uputio molitvu da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi.

On je u obraćanju vjernicima istakao da ovaj veliki muslimanski praznik nosi poruku da se nešto mora žrtvovati da bi se nešto drugo dobilo.

"Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje", naveo je Kavazović i dodao da spremnost na žrtvu za drugoga u život unosi sigurnost, mir i spokoj.

Posebno je apelovao na očuvanje dobrih odnosa sa komšijama, ističući da je komšiluk oduvijek bio najvažnija "ustanova" na koju se ljudi mogu osloniti i u teškoćama i u radosti.

Kavazoviću je ovo bilo završno bajramsko obraćanje na funkciji poglavara Islamske zajednice u BiH na kojoj je skoro 14 godina.

Muslimani u BiH i širom svijeta danas proslavljaju Kurban-bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika.

Na Kurban-bajram vjernici prinose žrtvu klanjem životinja, a oni koji su u mogućnosti obavljaju hodočašće u Meku.