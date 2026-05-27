logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Islamski vjernici slave Kurban-bajram, centralna svečanost u Sarajevu

Islamski vjernici slave Kurban-bajram, centralna svečanost u Sarajevu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović jutros je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu predvodio centralnu svečanost povodom Kurban-bajrama.

Bajram u Ferhadiji Izvor: Grad Banjaluka

Čestitajući Kurban-bajram, Kavazović je muslimanskim vjernicima poželio da bajramske dane provedu u miru sa svojima najbližima, te uputio molitvu da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi.

On je u obraćanju vjernicima istakao da ovaj veliki muslimanski praznik nosi poruku da se nešto mora žrtvovati da bi se nešto drugo dobilo.

"Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje", naveo je Kavazović i dodao da spremnost na žrtvu za drugoga u život unosi sigurnost, mir i spokoj.

Posebno je apelovao na očuvanje dobrih odnosa sa komšijama, ističući da je komšiluk oduvijek bio najvažnija "ustanova" na koju se ljudi mogu osloniti i u teškoćama i u radosti.

Kavazoviću je ovo bilo završno bajramsko obraćanje na funkciji poglavara Islamske zajednice u BiH na kojoj je skoro 14 godina.

Muslimani u BiH i širom svijeta danas proslavljaju Kurban-bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika.

Na Kurban-bajram vjernici prinose žrtvu klanjem životinja, a oni koji su u mogućnosti obavljaju hodočašće u Meku.

Tagovi

bajram

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ