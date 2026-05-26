Napad u fočanskom studentskom domu: Optuženi državljani Indije za nasilničko ponašanje i nanošenje povreda

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv pet državljana Indije zbog sumnje da su počinili krivična djela nasilničko ponašanje i tjelesna povreda u objektu za smještaj studenata u Foči.

Kako je saopšteno, optuženima se na teret stavlja da su u noći između 17. i 18. aprila 2026. godine u fočanskom studentskom domu, vršenjem nasilja i težim zlostavljanjem, nanijeli tjelesne povrede jednoj osobi, te istovremeno teže remetili javni red i mir.

Optužnicu, koja tereti S.K. (2005), A.S. (2005), R.S. (2008), S.B. (2007) i M.K. (2006), potvrdio je Osnovni sud u Foči.