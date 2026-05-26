Vozačke dozvole dobijali i nepismeni kandidati: U akciji "Cilj" uhapšeno osam osoba, "pao" i policajac

Autor Dušan Volaš
U operativnoj akciji kodnog naziva "Cilj", koju su danas na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice realizovali pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, uhapšeno je osam osoba, među njima i policijski službenik.

Akcija je realizovana pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, odnosno Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, te po naredbama Okružnog suda u Banjaluci, kojom prilikom su izvršeni pretresi na 13 lokacija.

Iz MUP-a RS je saopšteno da je ova operativna akcija rezultat dugotrajne istrage.

"Akcija 'Cilj' traje duži vremenski period i usmjerena je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad".

Navodi se da je istragom potvrđeno postojanje osnova sumnje da su vlasnici određenih auto-škola, u saradnji sa članovima ispitnih komisija, tokom dužeg vremenskog perioda omogućavali nezakonito polaganje vozačkih ispita uz novčanu naknadu.

"Istragom je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici auto škola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem vremenskom periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način, uz novčanu naknadu, čime su počinili krivična djela 'Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja', 'Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja' i 'Trgovina uticajem'", navode iz MUP-a RS.

Prema prikupljenim dokazima, ovim putem je na desetine lica steklo pravo na upravljanje vozilom, pri čemu mnogi nisu ispunjavali zakonske uslove.

"Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, te da je među njima bilo i lica koja na području drugih opština i ispitnih komisija nisu ispunjavala ni opšte zdravstvene uslove za vozača, nisu posjedovala potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa, a za neke postoji sumnja da su i nepismena", navodi se u saopštenju policije.

U realizaciji ove akcije ostvarena je saradnja sa Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Po završetku svih policijskih aktivnosti, lica lišena slobode biće sprovedena postupajućem tužiocu uz odgovarajući izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

