Teheran traži pristup zamrznutim sredstvima: SAD pod pritiskom, Iran i Katar u pregovorima o 24 milijarde dolara

Autor Dušan Volaš
Iranu bi tokom pregovora trebalo da bude odmrznuto oko 24 milijarde dolara imovine, dok Teheran traži da mu polovina tog iznosa bude isplaćena odmah po potpisivanju sporazuma, a ostatak u roku od 60 dana.

Iran postavio ultimatum: Bez ove cifre sporazum pada u vodu Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Iranska delegacija je doputovala u Katar, predvođena predsednikom parlamenta Mohamedom Galibafom. prvenstveno da bi izdejstvovala odmrzavanje 12 milijardi dolara imovine na početku mogućih razgovora sa SAD.

Guverner iranske centralne banke Abdolnaser Hemati takođe je stigao u Katar kao dio delegacije, javili su iranski mediji, napominjući da poseta slijedi nakon prošlonedeljnog dolaska katarske delegacije u Teheran na razgovore o zamrznutoj iranskoj imovini, iranska televizija IRIB je citirala izvor, prenosi Index.

Fokus jučerašnje posjete iranske delegacije Kataru bio je odmrzavanje iranske imovine, javila je iranska novinska agencija Mehr, pozivajući se na izvještaj novinske agencije Tasnim.

Tražili ukopno 24 milijarde dolara

Prema tekstu memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka, iranska imovina će biti odmrznuta tokom pregovora, u ukupnom iznosu od procijenjenih 24 milijarde dolara. Teheran insistira da mu polovina tog iznosa bude stavljena na raspolaganje po potpisivanju memoranduma, a ostatak najkasnije 60 dana kasnije, rekao je izvor.

"Pregovori u Kataru su bili dobri u principu i donijeli su napredak u pregovorima u cjelini", citirao ga je Mehr.

Naglasak je bio na pažljivom praćenju rasporeda faza implementacije sporazuma kako se ne bi ponovilo iskustvo sa prethodnim sporazumima sa Katarom i Južnom Korejom i kako bi se izbjegli poremećaji u pristupu novcu. Zbog prošlih iskustava, Iran insistira na preciznom i strogom sporazumu o vraćanju novca, objasnio je iranski izvor.

