Amerika ponovo napala Iran: Meta područje kod ključne mornaričke baze

Američka vojska saopštila je da je izvela nove napade na jugu Irana i da su na meti bili raketni sistemi i čamci koji su pokušavali da postave mine.

Američka Centralna komanda saopštila je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su izvedeni kako bi se "zaštitile trupe od prijetnje iranskih snaga".

Portparol Centralne komande, kapetan Tim Hokins rekao je da američka vojska nastavlja "da brani naše trupe uz istovremeno pokazivanje uzdržanosti tokom aktuelnog primirja".

Napadi dolaze u trenutku kada je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakai izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD, ali da sporazum o okončanju sukoba "nije na pomolu".



Hokins je rekao da su napadi bili usmjereni na područje u blizini Bandar Abasa, lučkog grada na jugu zemlje i sjedišta iranske mornaričke baze koja se nalazi na Ormuskom moreuzu, prenio je New York Times.

Iranski državni mediji ranije su javili da lokalne vlasti u Bandar Abasu istražuju eksplozije koje su se čule u tom području.

Iran se za sada nije oglasio povodom najnovijih američkih napada. Nije jasno kakav bi uticaj oni mogli imati na eventualni mirovni sporazum između Amerike i Irana.

Podsjetimo, predsednik SAD Donald Tramp je tokom vikenda nagovijestio da su strane blizu dogovora, ali je kasnije rekao da je naložio pregovaračima "da ne žure" sa sporazumom.

Američki državni sekretar Marco Rubio takođe je izjavio da bi dogovor možda mogao biti postignut u ponedjeljak.

Međutim, Bakai je rekao da je tačno da se došlo do zaključka o velikom dijelu pitanja o kojima se razgovara.

"Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno - niko ne može iznijeti takvu tvrdnju", rekao je Bakei.

Memorandum o razumijevanju o kojem se pregovara navodno uključuje produženje primirja za 60 dana, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i plan za nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Tramp: Obogaćeni uranijum će biti uništen

Tramp je izjavio u ponedjeljak da će iranski obogaćeni uranijum biti poslat u Sjedinjene Države na uništenje ili uništen negdje drugdje dok se pregovori o okvirnom sporazumu za okončanje rata sa Iranom nastavljaju.

"Obogaćeni uranijum će ili biti odmah predat SAD i tamo uništen, ili će biti uništen na licu mjesta ili na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je rekao da bi priliku trebalo da iskoriste „Komisija za atomsku energiju ili njen ekvivalent“. Još nije jasno da li misli na američku agenciju ili na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju UN (IAEA) sa sjedištem u Beču.

Takođe je ostalo nejasno da li je Tramp koristio ovu tačku da opiše trenutno stanje pregovora, zahtjev SAD u razgovorima ili tačku koja je već dogovorena kao dio mogućeg dogovora.

Budućnost teheranskog zapasa od oko 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma jedna je od ključnih prepreka u pregovorima. U subotu je Tramp rekao da je okvirni sporazum „uglavnom“ ispregovarao.

Šta se dogodilo u posljednja 24 sata?

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su pokrenule napade na položaje Hezbolaha u dolini Beka u istočnom Libanu i drugim oblastima širom zemlje. Ovo je uslijedilo nakon video izjave u ponedjeljak uveče u kojoj je Netanjahu rekao da je Izrael „u ratu sa Hezbolahom“ i naložio vojsci da „zada težak udarac“.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp rekao je u ponedjeljak da svaki sporazum sa Iranom treba da uključuje zahtjev da se nekoliko dodatnih zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i Tursku, pridruže Avramovim sporazumima, sporazumu koji su posredovale SAD, a koji je sklopljen tokom Trampovog prvog mandata, objavio je NBC njuz.

Prema iranskim državnim novinskim agencijama, Iran je odlučio da obnovi pristup internetu širom zemlje. Ako se internet usluge obnove, to bi moglo da znači da bi se iz zemlje moglo dijeliti mnogo više medijskog sadržaja o uticaju rata na Iran.

SAD i Iran razgovaraju o planu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza 30 dana nakon što postignu mirovni sporazum, objavio je juče Skaj njuz.

Visoki američki zvaničnik je ranije rekao da je Iran „u principu“ pristao da otvori moreuz – koji je bio blokiran za komercijalni saobraćaj tokom većeg dijela rata, što je dovelo do rasta globalnih cijena nafte – u zamjenu za to da SAD ukinu blokadu iranskih luka.

Donald Tramp je u ponedjeljak objavio na društvenoj mreži Trut Sošuel da razgovori sa Iranom „idu dobro“, ali je ponovio svoje ranije upozorenje da će to biti ili „odličan dogovor za sve“ ili nikakav dogovor, što povećava mogućnost nastavka napada na Iran ako mirovni pregovori propadnu.

