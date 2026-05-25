Podrhtavanje tla na jugu Hrvatske: Dva uzastopna zemljotresa uznemirila Dalmaciju

Autor Haris Krhalić
0

Dalmaciju su danas poslijepodne pogodila dva zemljotresa u razmaku od svega petnaest minuta.

zemljotres pogodio japan Izvor: Shutterstock

Dalmaciju su danas poslijepodne pogodila dva zemljotresa u kratkom vremenskom intervalu od svega petnaestak minuta, nakon čega se zvaničnim saopštenjem oglasila i Seizmološka služba.

Prema zvaničnim podacima seizmologa, prvi i nešto snažniji zemljotres registrovan je u 17 časova i 25 minuta. Riječ je o umjereno jakom potresu čiji je epicentar lociran na području planine Svilaje, oko 15 kilometara sjeverozapadno od Sinja.

Magnituda ovog zemljotresa iznosila je 3,7 stepeni prema Rihterovoj skali.

Intenzitet u samom epicentru procijenjen je na IV-V stepeni EMS skale.

Svega trinaest minuta kasnije, tačnije u 17 časova i 38 minuta, uslijedio je drugi, slabiji potres. Aparati Seizmološke službe zabilježili su da je ovo naknadno podrhtavanje imalo jačinu od 3,4 stepena po Rihteru.

Svjedočenja građana

Odmah nakon što je tlo zadrhtalo, stanovnici pogođenih područja počeli su da dijele svoja svjedočanstva na društvenim mrežama, ističući da je intenzitet bio prilično neugodan, prenosi portal Dalmacija Danas.

Građani u svojim komentarima opisali su trenutak potresa-

"Dobro je zatreslo nekoliko sekundi, baš neprijatan osjećaj", napisao je jedan od mještana.

"Prvo se čuo tutanj, pa se sve zatreslo. Osjetilo se i u samom centru Splita", javila je jedna čitateljka.

