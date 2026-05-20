Snažan zemljotres pogodio Tursku: Na istom području je 2023. stradalo više od 53.000 ljudi

Snažan zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio je pogranični region Turske i Sirije.

Izuzetno snažan zemljotres pogodio je danas pogranični region Turske i Sirije.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) potres je bio jačine 5,6 stepeni Rihterove skale.

Turski sajt Haberler navodi da se zemljotres osjetio u nekoliko pokrajina na jugu te zemlje, uključujući Malatiju, Adanu i Gazijantep, a stanovnici su prijavili podrhtavanje u blizini pograničnog regiona.

Navodi se da za sada nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti nakon zemljotresa.

Izraelski Vajnet njuz prenio je procjenu Njemačkog istraživačkog centra za geonauke (GFZ) da je potres na tursko-sirijskoj granici bio jači i da je iznosio 5,8 stepeni Rihtera.

Navodi se da je epicentar zemljotresa bio na dubini od deset kilometara.

This is the same region where a devastating earthquake struck in 2023, killing thousands of people.



Zemljotres je pogodio područje na kojem je u katastrofalnom potresu 2023. u Turskoj stradalo više od 53.000 ljudi, a uključujući i žrtve sa sirijske strane granice bilo je oko 60.000 stradalih.

