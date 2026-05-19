Putin stigao u Peking: Počela posjeta Kini, na stolu potpisivanje istorijskih dokumenata

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je danas u Peking u dvodnevnu radnu posjetu, gdje ga je na aerodromu dočekao šef kineske diplomatije Vang Ji.

Putin sleteo u Peking, svet na nogama: Na stolu potpisivanje istorijskih dokumenata Izvor: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je danas u Kinu u dvodnevnu radnu posjetu.

Na aerodromu ga je dočekao šef kineske diplomatije Vang Ji, prenosi Sputnjik.

Putin će u Pekingu boraviti 19. i 20. maja, a njegov radni raspored je veoma gust, prenosi TASS.

Glavni dio radne posete predsjednika Putina Kini zakazan je za sutra i počeće svečanom ceremonijom dočeka ruske delegacije na centralnom pekinškom trgu Tjenanmen.

Nakon ceremonije, u Domu narodnih skupština biće obavljeni razgovori Putina i predsjednika Kine Si Đinpinga.

Po završetku sastanka strane će potpisati zajedničke dokumente, a lideri će se obratiti medijima.

Kasnije tokom dana Putin i Si učestvovaće i na ceremoniji otvaranja Godine rusko-kineske saradnje u oblasti obrazovanja.

Završni dio programa neformalan razgovor dvojice lidera uz čaj

Predsjednik Rusije imaće i odvojen susret sa premijerom Državnog saveta Kine Li Ćijangom, obići će zajedničku izložbu TASS-a i Sinhue o istoriji odnosa Rusije i Kine, a sastaće se i sa kineskim inženjerom Peng Pajem, koji ga je kao dečak dočekao tokom njegove prve posjete Kini 2000. godine.

U večernjim satima biće priređen svečani prijem u čast ruskog predsjednika u organizaciji Si Đinpinga, a završni dio programa biće neformalan razgovor dvojice lidera uz čaj.

U Kremlju su naveli da će upravo taj susret biti jedan od najvažnijih događaja posjete, jer će Putin i Si u prijateljskoj i otvorenoj atmosferi razgovarati o ključnim temama i aktuelnim međunarodnim pitanjima.

