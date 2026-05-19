Ublažavanje ograničenja: Velika Britanija počinje uvoz pojedinih naftnih derivata iz Rusije

Velika Britanija će dozvoliti uvoz dizela i avio-goriva proizvedenog od ruske sirove nafte prerađene u inostranstvu, saopštila je britanska Vlada.

Riječ je o novoj opštoj trgovinskoj licenci koja izuzima određene proizvode od ograničenja u slučajevima kada su goriva prerađena u trećim zemljama, ali uključuje uslove, kao što su obaveze vođenja evidencije za kompanije.

Ova odluka stupa na snagu u srijedu i periodično će se preispitivati.

Britanska Vlada ranije je izdala vremenski ograničenu licencu koja se odnosi na pomorski transport tečnog prirodnog gasa iz Rusije koja će važiti do 1. januara naredne godine.