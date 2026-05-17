logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

OFAK bez novih naredbi: SAD obustavile izuzeća za kupovinu ruske i iranske nafte

OFAK bez novih naredbi: SAD obustavile izuzeća za kupovinu ruske i iranske nafte

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa nije produžila ovlašćenje o izuzeću kupovine ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja restrikcija prema ruskom energetskom sektoru, prenosi "Blumberg".

SAD obustavile izuzeća za kupovinu ruske i iranske nafte Izvor: Hamara/Miha Creative/Shutterstock

Izuzeće se odnosilo na ograničene količine ruske nafte koje su bile utovarene na tankere, a administracija SAD je prethodno dva puta u martu i aprilu produžavala tu mjeru.

Nakon isteka prethodne naredbe 16. maja, na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine /OFAK/ Ministarstva finansija SAD nisu se pojavile izmijenjene naredbe.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je ranije da su produženja izuzeća bila neophodna radi očuvanja stabilnosti svjetskog energetskog tržišta tokom krize na Bliskom istoku.

Administracija SAD je u aprilu takođe dozvolila da istekne posebno izuzeće koje je omogućavalo ograničenu kupovinu pojedinih količina iranske nafte.

Cijena nafte "brent" nastavila je rast usljed strahovanja od nestašice na tržištu, dok su pojedini kupci počeli da traže alternativne isporuke.

Vlasti SAD preduzele su nekoliko drugih koraka kako bi ublažile posljedice energetskog šoka, koji je Međunarodna agencija za energiju nazvala najvećim poremećajem u snabdijevanju u istoriji tržišta nafte.

Trampova administracija dozvoljava stranim brodovima da prevoze sirovu naftu i drugu robu između američkih luka do sredine avgusta. Takođe je privremeno odustala od nekih domaćih specifikacija goriva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

nafta SAD Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ