Zbog multimedijalnog sadržaja: Obustavlja se saobraćaj u glavnoj banjalučkoj ulici

Autor Dušan Volaš
0

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića u Banjaluci, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać, u nedjelju 17. maja doći će do potpune obustave saobraćaja u periodu od 21.00 čas do ponoći.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Do privremenog zatvaranja ove dionice dolazi na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a povod je realizacija multimedijalnog memorijalnog sadržaja u formi 3D maping projekcije, koju organizuje Memorijalni centar Republike Srpske.

Za vrijeme izvođenja ovih aktivnosti, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način, odnosno postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije koja će usmjeravati vozače na alternativne pravce.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve uputili su molbu svim učesnicima u saobraćaju da u navedenom periodu pokažu dodatni oprez i razumijevanje zbog otežanog i izmijenjenog režima odvijanja saobraćaja u centru grada.

