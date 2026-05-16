Šta uraditi ako vas ugrize zmija? Stručnjaci upozoravaju na česte greške

Trinaest vrsta zmija koje žive u Republici Srpskoj, među njima tri otrovnice, nisu razlog za paniku, napadaju samo ako se osjete ugroženo i zato je važan oprez prilikom kretanja kroz prirodu, tvrdi Goran Šukalo, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci.

Otrovnicama pripadaju poskok, šarka i planinski šargan.

Profesor na Katedri za zoologiju, evoluciju i genetiku na PMF u Banjaluci Goran Šukalo kaže da razloga za paniku nema jer su susreti sa zmijama relativno rijetki, pošto uglavnom izbjegavaju ljude, ali ako se na njih naiđe važno je da ne budu uznemirene jer će u većini slučajeva otići sama ako joj se ostavi prostor.

"Ako naiđemo na zmiju koja nije otrovnica, ona će najvjerovatnije pobjeći čim osjeti vibracije koraka, pa je dovoljno samo pustiti da ode. Međutim, ukoliko se u naseljenom mjestu primijeti poskok ili druga otrovnica, najbolje je pozvati nadležnu stručnu službu za uklanjanje zmija", rekao je Šukalo.

Prema riječima Šukala, zmije najčešće pokušavaju da se sklone čim osjete opasnost, a ako su iznenađene ili nemaju gdje da pobjegnu, mogu zauzeti odbrambeni stav – siktanje, uvijanje tijela, širenje glave ili lažni napadi.

"Ugriz je uglavnom krajnja mjera, kada se zmija osjeća direktno ugroženo. Zato je najvažnije ne prilaziti joj niti je uznemiravati, jer će u takvom slučaju gotovo uvijek sama izbjeći kontakt", pojasnio je Šukalo i naglasio da zmiju ne treba dirati niti pokušavati uhvatiti.

U prirodi je preporučljivo nositi duge pantalone i zatvorenu, čvrstu obuću, posebno u visokoj travi, kamenjaru i šumskim predjelima. Takođe treba paziti gdje se staje, sjeda ili hvata rukama.

Šarka

Šukalo je naveo da je u slučaju ugriza zmije najvažnije ostati smiren i što prije potražiti medicinsku pomoć.

Od prve pomoći, istakao je, treba primjeniti istiskivanje mjesta ujeda do pojave sukrvice, a osoba koju je zmija ugrizla treba da se umiri, izbjegava nagle pokrete, ne paniči jer sve to ubrzava cirkulaciju a time i širenje otrova.

"Ranu ne treba rezati, spaljivati ili isisavati otrov. Ukoliko je ujed za ekstremitet, treba ga imobilisati, držati mirno, bez naprezanja. Takođe, eventualni nakit ili usku odjeću potrebno je skinuti zbog mogućeg oticanja", dodao je Šukalo.

Najvažnije da osoba koju je zmija ugrizla brzo bude transportovana do najbliže zdravstvene ustanove, kako bi bila adekvatno zbrinuta.

Istakao je da zmije ne treba ubijati jer imaju važnu ulogu u ekosistemu, odnosno više su korisne nego opasne. Mnoge vrste se hrane miševima, pacovima i drugim manjiim životinjama, pa pomažu u smanjenju brojnosti štetočina i prenošenja bolesti.

Šargan

U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske rekli su da raspolažu serumom protiv zmijskog otrova.

Epidemiolog Jelena Đaković Dević rekla je da se stanovništvu, zbog povećanog boravka u prirodim, preporučuje da izbjegava kretanje kroz visoku travu, šiblje i korov bez prikladne odjeće i obuće, te da boravi na pokošenim površinama i kreće se uređenim stazama.

"Ruke ne treba stavljati na mjesta koja nisu pregledna, kao što su grmovi, podizanje kamenja, branje šumskih plodova i slično. Poseban oprez potreban je pri penjanju po stijenama", naglasila je Đaković Dević i dodala da zmiju ne treba dirati jer najčešće pobjegne.

(Srna/Mondo)