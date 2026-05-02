Stručna pomoć nakon neobičnog otkrića: Zmija potražila zaklon od hladnoće u okviru prozora (VIDEO)

Lovac na zmije Vladica Stanković imao novu intervenciju na jugu Srbije.

Poznati lovac na zmije Vladica Stanković imao je novu intervenciju na jugu Srbije, a cijeli snimak objavio je na društvenim mrežama. Zmija se zaglavila u prozoru i porodica je odmah pozvala Vladicu da im pomogne.

"Krenula je ona, ali nije mogla da izađe. Njoj je hladno bilo noćas.

Kako se zaglavi ovako?! Htela je da izađe, ali nešto tu...", rekao je Vladica na početku snimka dok je analizirao situaciju.

Domaćica se uplašila kada je Vladica izvukao zmiju iz prozora. Čuju se i psovke, a najvažnije je da se sve dobro završilo i da nema povređenih.

"Ajde. Malo da te popravimo. To smo rešili", dodaje Vladica Stanković.