Sindikalna potrošačka korpa u Srpskoj 2.904 KM: Prosječna plata pokriva svega 56,57 odsto troškova

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec april 2026. godine u Republici Srpskoj iznosi 2.904,25 KM, dok prosječna neto plata isplaćena u istom mjesecu pokriva svega 56,57 odsto troškova ove korpe, podaci su Saveza sindikata RS.

U saopštenju se ističe da su porodice u Republici Srpskoj u aprilu najviše novca trošile na prehranu, za šta je bilo potrebno izdvojiti 1.336 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 718 KM, dok su troškovi za nabavku odjeće i obuće iznosili 246 KM.

Za prevoz je bilo potrebno 225 KM, a za tekuće održavanje domaćinstva u aprilu je trebalo izdvojiti 165 KM.

Podaci Saveza sindikata Republike Srpske pokazuju da prosječna neto plata isplaćena u aprilu 2026. godine iznosi1.643 KM, što predstavlja smanjenje za 1,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u martu 2026. godine.

Kada je riječ o visini plata po sektorima, navodi se da postoje značajne razlike. Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2.228 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1.232 KM.