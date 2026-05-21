Od juna niža otkupna cijena mlijeka: Mljekari traže pomoć institucija

Autor Nikolina Damjanić
0

Zbog velikih viškova mlijeka i pojačanog uvoza, Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice od 1. juna smanjiće otkupnu cijenu sirovog mlijeka za pet feninga po litru, upozoravaju iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača - Mljekara RS, nakon održanog sastanka sa ovim preduzećem.

Mlijekoprodukt smanjuje cijenu mlijeka mljekari upozoravaju na tešku krizu Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Iz Udruženja upozoravaju da je stanje u domaćem mljekarstvu ozbiljno i da bi, ukoliko izostanu hitne mjere podrške, moglo doći i do smanjenja otkupa mlijeka.

Na sastanku predstavnika Udruženja proizvođača i Mlijekoprodukta navedeno je da kompanija trenutno na zalihama ima više od 8,4 miliona litara mlijeka i mliječnih proizvoda, dok dodatni problem predstavlja veliki uvoz mlijeka i proizvoda od rekonstituisanog mlijeka.

Kako je saopšteno, cijena mlijeka je u posljednjih godinu dana već smanjena za 20 feninga po litru, dok su troškovi proizvodnje porasli i do 40 odsto. Iz Mlijekoprodukta navode da su u posljednjih pet mjeseci dodatno porasli troškovi energije, skladištenja i distribucije.

Proizvođačima je preporučeno da ne povećavaju proizvodnju i investicije, jer se uskoro očekuje dodatni pritisak na tržište zbog većih količina mlijeka u prahu.

Učesnici sastanka zatražili su hitne razgovore Ministarstva, proizvođača i prerađivača kako bi se donio dugoročan plan razvoja mljekarskog sektora.

Među prijedlozima su i donošenje pravilnika o deklarisanju mliječnih proizvoda, subvencije za preradu mlijeka u sir i mlijeko u prahu, kao i podrška proizvođačima koji bi prešli na uzgoj tovnih grla.

"Iz Mlijekoprodukta upozoravaju da bi nastavak sadašnjih trendova mogao dovesti do privremenog smanjenja količina mlijeka koje otkupljuju od domaćih proizvođača", naveli su Mljekari RS.

