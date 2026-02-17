Posebna sjednica o mljekarstvu nije usvojena, u 11 časova rasprava o potpredsjednicima Vlade RS

Posebna sjednica Narodna skupština Republike Srpske, na kojoj je na prijedlog opozicionih poslanika trebalo da se raspravlja o stanju u mljekarstvu, nije usvojena.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Za održavanje sjednice o stanju u mljekarstvu glasala su 24 poslanika, protiv nije bio niko, dok je jedan bio suzdržan.

Na prvoj posebnoj sjednici poslanici su trebali razmatrati informaciju o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, na prijedlog opozicije. Međutim, predstavnici skupštinske većine ranije su najavili da neće podržati ovu tačku dnevnog reda, navodeći da je u međuvremenu postignut dogovor proizvođača mlijeka i resornog ministarstva.

Nakon što sjednica nije usvojena, opozicioni poslanici oštro su kritikovali odluku skupštinske većine.

Bojan Kresojević, narodni poslanik PSS i predlagač tačke o mljekarstvu, upitao je zašto oni koji tvrde da su ponosni na podršku poljoprivredi nisu spremni da o tome raspravljaju.

On je pitao i zašto se, kako kaže, „šalje policija mljekarima, a ne mljekoproduktu koji ucjenjuje proizvođače“, te naglasio da se sve dešava u situaciji kada od osnivanja Republike Srpske nije održana posebna sjednica posvećena poljoprivredi i hrani.

Kresojević je upozorio da cijene hrane rastu iz dana u dan, dok proizvođači mesa nemaju mogućnost plasmana svojih proizvoda, a proizvođači mlijeka su, kako tvrdi, primorani da potpisuju anekse ugovora o smanjenju otkupnih količina.

„Hoće li vlast dozvoliti da se ova ucjena produži nakon 31. marta, jer su aneksi potpisani na tri mjeseca", upitao je on.

Dodao je da premija za mlijeko nije isplaćena od novembra do januara i ocijenio da su protesti mljekara prestali jer je vlast, kako tvrdi, slala policiju na njih i time ih ućutkala.

„Danas smo vidjeli ko želi dobro građanima Republike Srpske. Izabrali su strani interes i stranu uvoznog lobija. Ovo je način kako ne treba voditi Republiku Srpsku“, rekao je Kresojević.

Narodni poslanik, Milenko Mihajlica izjavio je da je odgovor vlasti pokazao njihov odnos prema ljudima sa sela.

„Ovo je bio zahtjev ne samo opozicije nego i poljoprivrednih udruženja u Republici Srpskoj. Nismo željeli da razgovaramo samo o mljekarima, već i o ostalim proizvođačima“, rekao je Mihajlica.

Poslanik SNSD-a, Srđan Mazalica rekao je da je kriza u mljekarstvu izazvana globalnim poremećajima na tržištu, te da će Vlada pomoći da se prebrodi kriza.

"Mi nismo glasali jer smatramo da je postignut dogovor između Vlade i predstavnika mljekarske industrije. Sami poslanici nisu očekivali da li će se održati ova sjednica", rekao je on.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić dao je pauzu do 11 časova, nakon koje počinje druga posebna sjednica na kojoj bi trebalo da se raspravlja o izboru potpredsjednika Vlade.

Na drugoj posebnoj sjednici, koja počinje u 11 časova, razmatra se izbor potpredsjednika Vlade Republike Srpske. Predloženo je da Anđelka Kuzmić i Alen Šeranić ostanu potpredsjednici Vlade, kao i u prvom sazivu Vlade premijera Savo Minić. Kuzmićeva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predložena je za potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda, dok je Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, predložen za potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda.

Nakon održavanja obje posebne sjednice biće nastavljena 17. redovna sjednica Narodne skupštine, započeta 16. decembra 2025. godine, čiji je prvi nastavak završen 24. decembra.