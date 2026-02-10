Mazalica: Program reformi BiH ne znači ulazak u NATO

Šef Poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da su netačne tvrdnje opozicije u Republici Srpskoj da usvajanje Programa reformi BiH u Savjetu ministara znači ulazak u NATO.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Na sajtu NATO-a se jasno vidi da BiH ne učestvuje u MAP-u (Akcioni plan za članstvo), ona ne šalje ANP (Godišnji nacionalni program), već Program reformi", rekao je Mazalica na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je podsjetio da je Program reformi dokument kojim BiH ostvaruje saradnju sa NATO u pogledu reformi odbrane, a ne prejudicira se članstvo BiH u tom savezu.

Mazalica je rekao da nema više Komisije za pristupanje NATO-u na nivou BiH, već Komisija BiH za saradnju sa NATO-om.

Komentarišući najavu lidera SNSD-a Milorada Dodika o vraćanju nadležnosti Republike Srpske koje su prenesene na nivo BiH, Mazalica je rekao da je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku kojim je odgođena primjena skupštinskih zaključaka dok se ne steknu uslovi za vraćanje nadležnosti Republike Srpske.

"Dodik je najavio određene aktivnosti po tom pitanju. Parlament Srpske, SNSD i skupštinska većina podržaće takve zakone i aktivnosti. Sada je na Vladi Republike Srpske da pripremi takve zakone, jer nisu stavljeni van snage skupštinski zaključci", istakao je Mazalica.

Kada je riječ o firmi "Vijadukt", Mazalica je rekao da se zalaže da tužilaštva ispitaju sve navode u vezi sa ovim preduzećem, ističući da je problem ovog preduzeća počeo kada je opozicija bila na vlasti.

"Najveći kriminal se desio kada je Kristijan Šmit nezakonito prenio sredstva koja pripadaju Republici Srpskoj radi isplate privatnom preduzeću iz budžeta institucija Srpske", istakao je Mazalica.

On je rekao da je kompanija "Gas Res" preuzela "Komsar" i u tom svojstvu se potpisuje koncesioni ugovor za Rudnik i Termoelektranu (RITE) "Ugljevik".

Govoreći o proteklim ponovljenim predsjedničkim izborima na 136 biračkih mjesta, Mazalica je rekao da je kandidat SNSD-a Siniša Karan ostvario veličanstvenu pobjedu.

"Bošnjaci su glasali u velikoj mjeri za Branka Blanušu. Centralna izborna komisija /CIK/ BiH je držala Srpsku bez predsjednika Republike od 23. novembra i za takvu odluku su glasali srpski članovi CIK-a", naveo je Mazalica.

On je rekao da bi ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković trebalo da učini nešto više na boljoj promociji BiH u svijetu, a ne da kritikuje zvaničnike Republike Srpske koji imaju sastanke sa predstavnicima niza prijateljskih zemalja, štiteći interese Republike Srpske.

"Svaki ministar inostranih poslova trebalo bi da bude ponosan ako bilo koji zvaničnik BiH ostvaruje dobre kontakte sa američkom administracijom", istakao je Mazalica.

On je rekao da 17. februara, kada će na zahtjev opozicije biti održana posebna sjednica parlamenta Republike Srpske o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, SNSD na usvajanju dnevnog reda neće podržati ovu tačku koja se odnosi na informaciju o stanju u ovom sektoru, jer je puna paušalih i netačnih ocjena.

Mazalica je podsjetio da su Vlada Republike Srpske i mljekari ranije postigli međusobni dogovor o podsticajima u ovoj oblasti.

"U Republici Srpskoj, za razliku od FBiH, imamo podsticaje 500 KM po grlu i neke druge stvari vezano za očuvanje domaće proizvodnje. SNSD podržava Vladu Republike Srpske da kontinuirano unapređuje stanje u mljekarstvu", zaključio je Mazalica.