Željka Cvijanović: "Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da joj djeluje da su bošnjački političari u rastrojstvu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Cvijanovićeva je navela da je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović okačio slike sa bivšim američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom da potvrdi svoje dobre veze sa SAD.

"Parlamentarka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabina Ćudić negoduje što administracija predsjednika Trampa želi da brani hrišćane i malo ih `upozorila` da će zbog toga teško realizovati svoje ekonomske interese u BiH", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nastavlja da glumi pajaca, "i to mu dobro ide, nekidan pričom kako u SAD "kontroliše" sve, a danas pričom o programu za saradnju sa NATO".

"I dok oni tako tobože nešto dokazuju svojoj javnosti, mi smo u Republici Srpskoj odlučili da pokažemo da na sve imamo institucionalni odgovor zasnovan na volji naroda. I sve to nakon što je neizabrani stranac, uzurpator ustavnih ovlaštenja institucija BiH, a u sprezi sa tim istim bošnjačkim političarima, doveo BiH na rub propasti", naglasila je Cvijanovićeva.