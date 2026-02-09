logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željka Cvijanović: "Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu"

Željka Cvijanović: "Djeluje mi da su bošnjački političari u rastrojstvu"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da joj djeluje da su bošnjački političari u rastrojstvu.

Željka Cvijanović Izvor: Mondo/Slaven Petković

Cvijanovićeva je navela da je bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović okačio slike sa bivšim američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom da potvrdi svoje dobre veze sa SAD.

"Parlamentarka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sabina Ćudić negoduje što administracija predsjednika Trampa želi da brani hrišćane i malo ih `upozorila` da će zbog toga teško realizovati svoje ekonomske interese u BiH", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković nastavlja da glumi pajaca, "i to mu dobro ide, nekidan pričom kako u SAD "kontroliše" sve, a danas pričom o programu za saradnju sa NATO".

"I dok oni tako tobože nešto dokazuju svojoj javnosti, mi smo u Republici Srpskoj odlučili da pokažemo da na sve imamo institucionalni odgovor zasnovan na volji naroda. I sve to nakon što je neizabrani stranac, uzurpator ustavnih ovlaštenja institucija BiH, a u sprezi sa tim istim bošnjačkim političarima, doveo BiH na rub propasti", naglasila je Cvijanovićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željka Cvijanović SNSD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ