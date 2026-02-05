Cvijanović: "Inspirativan govor predsjednika Trampa"; Tramp: "Zaslužio sam da idem u raj"

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je kruna Molitvenog doručka u Vašingtonu bio inspirativan govor predsjednika Trampa, za koji je navela da je za pamćenje.

Izvor: X/@Cvijanovic_Z

"Delegacija iz Republike Srpske na Molitvenom doručku u Vašingtonu. Kruna ovog tradicionalnog događaja bio je inspirativan govor predsjednika Trampa, za pamćenje", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

U delegaciji Republike Srpske su, pored Cvijanovićeve, lider SNSD-a Milorad Dodik i v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić.

Tramp je u govoru poručio da su vjera i religija, prema njegovim riječima, "ponovo u središtu američkog društva", ističući da su Sjedinjene Američke Države "nacija pod Bogom", što je bila jedna od centralnih poruka njegovog obraćanja.

U govoru koji je obilovao ličnim opaskama i samohvalom, Tramp se osvrnuo i na odnos medija prema njegovom radu, tvrdeći da ga, kako je naveo, "lažne vijesti nikada ne predstavljaju pošteno". Komentarišući sopstveni moralni i vjerski kredibilitet, rekao je da nije "savršeni kandidat za odlazak u raj", ali je istovremeno ocijenio da je učinio "mnogo dobrog", posebno u oblasti zaštite vjerskih sloboda.

They rigged the second election. I had to win. I needed it for my own ego. I would have had a bad ego.



Tramp je religijski kontekst događaja iskoristio i za političke poruke, navodeći da je njegova administracija, kako tvrdi, učinila više za religiju nego bilo koja prethodna. Takve ocjene iznio je bez konkretnih podataka, uz ponovljene tvrdnje da će nastaviti da jača ulogu vjere i crkve u javnom prostoru, što je ranije izazivalo kritike dijela javnosti i civilnog sektora.

U završnom dijelu obraćanja, Tramp je pozvao na jedinstvo i molitvu u vremenu globalnih i unutrašnjih izazova, iako je govor u više navrata bio obilježen oštrim tonom prema političkim protivnicima i medijima, što je zasjenilo deklarativne poruke o zajedništvu i pomirenju.

Uspio je u govor da ubaci i kako je spriječio "sakaćenje djece":