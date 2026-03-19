Minić predložio sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH"

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je svjestan složene situacije u kojoj su prevoznici i predložio je da se u ponedjeljak, 23. marta, u Vladi održi sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH".

Imajući u vidu da se energetska situacija dodatno usložnjava iz dana u dan, Minić smatra da je svima cilj pronalaženje zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egizstenciju prevoznika.

Predložio je da bude domaćin sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH" koji bi se održao u ponedjeljak 23. marta u Vladi Republike Srpske u 10.00 časova, objavljeno je na Vladinom X nalogu.

Minić smatra da je neophodno da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Savjetu ministara i drugi koji mogu pridonijeti rješenju.

On je istakao da je apsolutno svjestan složene situacije u kojoj se nalaze prevoznici iz Republike Srpske i FBiH.

Konzorcijum "Logistika" najavio je danas da će u ponedjeljak, 23. marta, biti organizovan protest prevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.