logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Minić predložio sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je svjestan složene situacije u kojoj su prevoznici i predložio je da se u ponedjeljak, 23. marta, u Vladi održi sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH".

Imajući u vidu da se energetska situacija dodatno usložnjava iz dana u dan, Minić smatra da je svima cilj pronalaženje zajedničkog rješenja koje bi obezbijedilo redovno funkcionisanje privrede i egizstenciju prevoznika.

Predložio je da bude domaćin sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH" koji bi se održao u ponedjeljak 23. marta u Vladi Republike Srpske u 10.00 časova, objavljeno je na Vladinom X nalogu.

Minić smatra da je neophodno da se u rješavanje problema uključe sve relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Savjetu ministara i drugi koji mogu pridonijeti rješenju.

On je istakao da je apsolutno svjestan složene situacije u kojoj se nalaze prevoznici iz Republike Srpske i FBiH.

Konzorcijum "Logistika" najavio je danas da će u ponedjeljak, 23. marta, biti organizovan protest prevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnim vozačima iz BiH u zemljama Šengenskog sporazuma, čime im je osporeno pravo na rad.

Tagovi

Konzorcijum Logistika Savo Minić štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

