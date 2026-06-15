Na Novom Beogradu izbio je požar u tržnom centru "Enjub". Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, a za sada nema informacija o povrijeđenima.
Izbio je požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima.
Požar je izbio nešto poslije šest časova. Još nema informacija o povrijeđenima.
U galeriji pogledajte fotografije sa lica mjesta:
Požar na Novom Beogradu: Gori tržni centar, veliki broj vatrogasaca na licu mjesta
Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spriječe da se požar proširi i na druge objekte.
Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.
(RTS/MONDO)