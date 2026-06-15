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Požar na Novom Beogradu: Gori tržni centar, veliki broj vatrogasaca na licu mjesta

Požar na Novom Beogradu: Gori tržni centar, veliki broj vatrogasaca na licu mjesta

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Na Novom Beogradu izbio je požar u tržnom centru "Enjub". Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu, a za sada nema informacija o povrijeđenima.

Veliki požar u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu Izvor: 192.rs / screenshot

Izbio je požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima.

Požar je izbio nešto poslije šest časova. Još nema informacija o povrijeđenima.

U galeriji pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spriječe da se požar proširi i na druge objekte.

Gust crni dim vidljiv je iz više dijelova grada.

(RTS/MONDO)

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Tagovi

požar Novi Beograd Beograd

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