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Upozorenje za sve koji putuju u Crnu Goru: Policija će loviti saobraćajne prekršaje iz vazduha

Upozorenje za sve koji putuju u Crnu Goru: Policija će loviti saobraćajne prekršaje iz vazduha

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Saobraćajna policija širom Crne Gore pojačava kontrolu na putevima uz pomoć dronova, video-nadzora i drugih savremenih sredstava, a svaki zabilježeni prekršaj biće sankcionisan.

Dronovi kontrolišu saobraćaj u Crnoj Gori: Policija pojačala nadzor Izvor: Valentyn Irin/Shutterstock

Saobraćajna policija širom Crne Gore nastavlja sa pojačanom kontrolom saobraćaja upotrebom dronova i drugih savremenih tehničkih sredstava, pa se saobraćajni prekršaji mogu dokumentovati u bilo kom trenutku i biće sankcionisani shodno zakonu, prenosi RINA.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Mobilne jedinice saobraćajne policije su juče, na putnom pravcu Podgorica - Sutomore - Bar, sproveli pojačanu kontrolu saobraćaja.

"Policijski službenici su tom prilikom, korišćenjem drona vršili nadzor iz vazduha radi detekcije i evidentiranja saobraćajnih prekršaja, te su na osnovu prekršaja zabilježenim upotrebom drona zaustavili, kontrolisali i sankcionisali više nesavjesnih vozača, saopšteno je iz UP.

Službenici saobraćajne policije širom Crne Gore će i narednih dana nastaviti sa sprovođenjem pojačanih aktivnosti nadzora saobraćaja na putevima, uz korišćenje dronova, sistema video - nadzora i drugih savremenih tehničkih sredstava, sa ciljem efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja najtežih saobraćajnih prekršaja i unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Vozači koji krše saobraćajne propise treba da budu svjesni da se prekršaji koje čine mogu video dokumentovati u svakom momentu, upotrebom dronova, te da će svaki registrovani prekršaj biti sankcionisan u skladu sa zakonom, bez izuzetka.

"Iako nam cilj nije kažnjavanje, već zaštita ljudskih života, zakonske kazne evidentiranih prekršaja se ne mogu izbjeći. Stoga savjetujemo učesnicima u saobraćaju da, radi svoje sigurnosti i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode vožnju stanju i uslovima na putevima, naglašavaju iz UP.

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