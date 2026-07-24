Kanalizacija se izlila u more, nadležni ćute: Turisti zgroženi prizorom u Crnoj Gori, strahuju od zaraze

Kanalizacija se izliva u more na Šušanjskoj plaži u Baru, a mještani i turisti upozoravaju na neprijatan miris i moguću opasnost po zdravlje kupača.

Izvor: lilaclion/Shutterstock

Barani i turisti žale se na neprijatan miris i potencijalnu opasnost od zaraze u Šušnju. Problem je postojao i prethodnih godina, ali nije bio ovako očigledan usred turističke sezone.

Mještane i turiste koji borave na Šušanjskoj plaži u Baru ove sedmice neprijatno je iznenadilo izlivanje kanalizacije u more na najmanje dva mjesta, zbog čega su svoje nezadovoljstvo podijelili sa redakcijom "Vijesti", ali i na društvenim mrežama. Iz Morskog dobra, međutim, ne odgovaraju na novinarska pitanja o ovom problemu.

Iz kanala ispod nekadašnjeg restorana "BB" i onog ispod nekadašnje "Amfore" u Šušnju ove sedmice moglo se vidjeti izlivanje mutne tečnosti braon boje direktno u more, praćeno neprijatnim mirisom duž cijele obale, u neposrednoj blizini zakupljenih plaža sa ležaljkama.

"Došla sam da se kupam, ali pri silasku na plažu prvo što nas je dočekalo bio je smrad, pa mi je ubrzo, kada sam vidjela zamućenje vode u plićaku, bilo jasno o čemu se radi. Ovo je stvarno strašno, treba upozoriti ljude da se ne kupaju ovdje jer može doći do neke zaraze", kazala je Baranka koja živi u Šušnju.

Dodala je da je ovaj problem postojao i prethodnih godina, ali da nije bio "ovako očigledan" i usred sezone.

Iako su građani rekli redakciji da su se pisanim putem obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom, jer "nikoga nisu mogli da dobiju telefonom", iz Morskog dobra nisu odgovorili na pitanja redakcije da li su evidentirali izlivanje fekalne kanalizacije u Šušnju tokom ove ljetne sezone i koje su konkretne mjere preduzeli u okviru svojih nadležnosti radi zaštite obale i mora.

Nema odgovora ni na pitanje da li je Morsko dobro zbog izlivanja fekalnih voda obavijestilo lokalne službe i institucije - Opštinu Bar, DOO "Vodovod i kanalizacija", Ekološku inspekciju ili druge organe, kao ni kakav je ishod te komunikacije.

Takođe nije odgovoreno ni da li su zbog izlivanja fekalne kanalizacije sprovedene vanredne analize kvaliteta morske vode na kupalištima u Šušnju i da li su rezultati pokazali odstupanja od propisanih standarda za bezbjednost kupača, budući da su nedavno iz Morskog dobra obavijestili javnost da je morska voda odličnog kvaliteta, iako stanje na terenu pokazuje izlivanje kanalizacije u more.

Ova pitanja dodatno je aktuelizovala objava u Fejsbuk grupi "Barski život", u kojoj su uglavnom strani državljani koji žive u Baru, i pokrenula raspravu o stanju na plaži u Šušnju.

Jedna korisnica je fotografijama prikazala tamnu i mutnu vodu koja se uliva u more, uz tvrdnju da se neprijatan miris osjeća duž cijele plaže.

U objavi se postavlja pitanje kojoj instituciji građani mogu da se obrate i ko je nadležan za kontrolu ovakvih pojava, uz izraženu zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora na jednoj od najposjećenijih barskih plaža.

Komentari pokazuju da mnogi smatraju kako problem nije nov i da nadležne službe za njega već znaju, ali da reakcije izostaju. Dio učesnika rasprave navodi da je malo vjerovatno da će prijave donijeti konkretne rezultate, dok drugi dijele kontakte komunalne policije, državnih institucija i organizacija kojima se može uputiti prijava.

Nekoliko komentatora upozorava kupače da budu oprezni i savjetuje im da ne gutaju morsku vodu zbog mogućeg rizika od zaraze. Pojedini tvrde da se lokalno stanovništvo godinama ne kupa na plažama u Baru i Šušnju, već bira druge lokacije koje smatra čistijim, poput Maljevika ili drugih udaljenijih plaža. Kao jedan od razloga lošijeg kvaliteta mora navode se blizina luke, gradska infrastruktura i velika koncentracija turista.

Rasprava je obilježena i brojnim sarkastičnim komentarima koji odražavaju nezadovoljstvo građana. Neki ironično poručuju da "ako se ljudi i dalje kupaju, onda je sve u redu", dok drugi ismijavaju neefikasnost institucija ili ukazuju na to da se više pažnje posvećuje kažnjavanju ljudi zbog hodanja u kupaćim kostimima nego rješavanju ekoloških problema.

Pojedini učesnici rasprave proširuju temu i na druge komunalne probleme u Baru, navodeći da voda i u drugim dijelovima grada ima neprijatan miris, što dodatno doprinosi osjećaju nepoverenja prema komunalnom sistemu.

Jedan od komentara podsjeća da Crna Gora ima dugoročnu obavezu usklađivanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda sa standardima Evropske unije do 2035. godine, uz napomenu da upravo zaštita životne sredine predstavlja jedan od najvećih izazova u procesu evropskih integracija.

Građani su izrazili zabrinutost zbog mogućeg zagađenja mora, nezadovoljstvo radom nadležnih institucija i uvjerenje da se problemi zaštite životne sredine ne rješavaju dovoljno brzo, uprkos njihovom značaju za zdravlje stanovništva i turističku sezonu.

Iz barskog lokalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" prije dva dana saopšteno je da je njihov tehnički sektor, radna jedinica "Održavanje i kanalizacija", sproveo redovne aktivnosti na održavanju kanalizacionog sistema, koje su obuhvatile čišćenje i provjeru šahti i slivnika na unaprijed definisanim lokacijama, detekciju kvarova, sanacione radove na prijavljenim lokalitetima, kao i vraćanje terena u prvobitno stanje nakon završenih intervencija.

Zahvaljujući ažurnom radu njihovih kolega, kako su naveli, naročito tokom turističke sezone kada je opterećenje na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži značajno povećano, obezbjeđuje se kontinuirano i efikasno funkcionisanje sistema u interesu svih građana i posjetilaca.